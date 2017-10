Reális különbség a Csongrád megyei vízilabda derbin

Metalcom-Szentes–ContiTech Szeged 12–7 (1–2, 2–2, 7–2, 2–1)

Férfi vízilabda OB I, B csoport, 4. forduló. Szentes, városi sportuszoda, 350 néző. Vezette: Petik, Füzesi.

Metalcom-Szentes: Meixner (10 védés) – Kókai, NAGY 2, VÖRÖS 3, PALOTÁS 3, Pellei F., Somogyi 2. Csere: Kiss, Pellei K., Werner 1, Szalai, Tóth, Takács 1. Vezetőedző: Pellei Csaba.

ContiTech Szeged: Molnár (7 védés) – Baróthy, Berki 1, SZILVASÁN B. 3, Irmes, Korbán 1, Fodor. Csere: Leposa (kapus, 1 védés), Zsigri, Sikter, Szepes, Szilvasán P. 2, Rácz-Fodor, Farkas. Vezetőedző: Varga Péter.

Gól – emberelőnyből: 7/3, ill. 7/3.

Ötméteresből: 1/1, ill. 2/2.

Kipontozódott: Baróthy.



A férfi vízilabda OB I Csongrád megyei rangadóin az elmúlt években megszokhattuk, hogy a Szeged számít favoritnak, ebben az idényben viszont fordult a kocka: a szinte teljesen kicserélődött Tisza-parti keret ellen a rutinosabb és jobb nevekkel felálló Kurca-partiak számítottak favoritnak – persze egy ilyen derbin bármi megvalósulhat.



Úgy tűnt, jön is a meglepetés, hiszen a Szilvasán testvérek remeklésével félidőben a kifejezetten jól játszó Szeged vezetett, de még a harmadik negyed hajrájában is 8–6-ra szépített, a kétgólos különbség pedig a vízilabdában nem ledolgozhatatlan.



A vendégeknek viszont már az volt, sőt, a hazaiak növelték is a különbséget, ekkor már ugyanis kijött a rutinbeli különbség. A válogatottbehívót kapó játékosok is jó hangulatban várhatják a nemzeti csapat hétvégi programját, hiszen Pellei Frank védekezésben jeleskedett, Nagy Márton pedig kétszer is betalált.



A találkozó a harmadik negyedben dőlt el, ezt a játékrészt 7–re hozta a Szentes, amely végül 12–7-re nyert.

Pellei Csaba: – Nehéz meccsre számítottunk, a megyei derbik mindig ilyenek, ezúttal sem volt másként.



Az első két negyedben nagyon görcsösek voltunk, utána az idő múlásával megnyugodtunk, rutinos játékosaink remeklésével és jó döntésekkel a Szeged fölé tudtunk kerekedni. Megérdemelten nyertünk, az ötgólos különbség is reális.



Varga Péter: – Az első két negyedben szokás szerint remekül és hatékonyan játszottunk, de most már egyértelmű tendencia, hogy a harmadik negyedben jön egy rövidzárlat. Mentális fáradtság lehet az oka, hiszen olyan hibákat mutatunk be ilyenkor, amilyeneket máskor nem.



Az ellenfelek mindenesetre kihasználják. Sok gyakorlással megszakítható a sorozat, folytatjuk a munkát! A meccs rangadó volt a javából, 8–6-ig szoros és remek hangulatú megyei derbit láthatott a szépszámú közönség. Óriási szurkolás volt, a meccs körítése előtt le a kalappal!



További eredmények, A csoport: Debrecen–FTC 6–22, Kaposvár–Szolnok 5–15, Szombathely–Vasas 10–12, UVSE–BVSC 8–20. B csoport: Tatabánya–Miskolc 6–3 (a vendégek megóvták a mérkőzést), Honvéd–Eger 3–12, Pécs–OSC 6–13.