Régiónk négy sportolója, három edzője és egy masszőre is ott lesz a győri EYOF-on

Nagy élmény lesz számukra. Többek között Fábián Fanni, Mészárosné Kovács Andrea és Drahota-Szabó Dorka is képviseli Csongrád megyét a hazai rendezésű ifjúsági olimpiai fesztiválon.

Fotók: Frank Yvette, MKOSZ

A jelen tehetsége, a jövő példaképe – ez a mottója az ifjúsági olimpiai fesztiválnak (EYOF).A mini ötkarikás játékokként is emlegetett eseményt ezúttal Győrben rendezik, a vasárnap kezdődő versenyen tíz sportág 14 és 18 év közötti reménységei kapnak lehetőséget. Köztük lesz négy Csongrád megyei sportoló, illetve a régióhoz kötődik még három edző és egy masszőr is.A lányok kosárlabdatornáján a magyarok edzője a Szeged KE trénere, Mészárosné Kovács Andrea lesz, és egyik tanítványa, Vári Zita is helyet kapott a keretben.– Zita tavaly az utolsó keretszűkítésnél maradt ki, idén viszont már biztos helye van. Be kell illeszkednie, de szerintem nem lesz gond ezzel, most jöttünk haza a horvátországi edzőtáborból, minden rendben ment – árulta el Mészárosné, akinek patikamérlegen kell tartania a játékperceket, ugyanis az EYOF után négy nappal már az U16-os Európa-bajnokságon kell helytállniuk. – A győri mezőnyben sok az ismeretlen, mindenki fekete lónak számít, így nem is akarunk célt kitűzni azon kívül, hogy mindig a legtöbbet hozzuk ki magunkból.

Teniszben is két szegedi érdekeltség lesz, hiszen Zsiga László a válogatott edzője, a pályán pedig a Hajnal Tenisziskola növendéke, Drahota-Szabó Dorka képviseli hazánkat.– Két nemzetközi versenyt megnyert, volt még egy döntős szereplése, a vidékbajnokságon egyéniben, párosban és csapatban is diadalmaskodott, az európai ranglistán pedig stabilan a legjobb ötben van – összegezte Hajnal István tanítványa legfontosabb idei eredményeit, és hozzátette: nagyon örülnének, ha a 15 esztendős Dorka az EYOF-on a legjobb négy közé kerülne.Kenuban és úszásban is lesz egy-egy helyi érdekeltség: előbbi sportágban Molnár Csenge, a DÉMÁSZ-Szeged nevelése 200 és 500 méteren egyéniben és vegyes párosban is indul, míg a Haász SZUE tehetsége, Fábián Fanni 200, 400 és 800 méter gyorson, illetve a 4×100-as gyorsváltóban is rajthoz áll (őt a helyszínen végig segíti a Haász SZUE edzője, Táczi Zsolt). Molnár idén kiváló formában van, a szegedi felnőttvilágkupán 15 évesen C2 500 méteren Lakatos Zsanett-tel párosban ötödik helyen végzett, majd az ifjúsági Európa-bajnokságon negyedik lett. Edzője, Kása Péter szerint Csenge esélyes az éremszerzésre, de kiemelte: mivel ez egy fesztivál, az első számú szempont a tapasztalat- és az élményszerzés, ez az EYOF fő célja. Fábián nemrég ifjúsági Európa-bajnok lett, és a korosztályos ob-ről is aranyéremmel tért haza. Élete első válogatottsága nagyon feldobta, így lelkesen vág a kalandba, minél jobb helyezésben reménykedve.A kézilabda sem maradhat ki a sorból, két szakember is képviseli Csongrád megyét: az EYOF fiúválogatottjának edzője a szegedi származású Vágó Attila lesz, míg a Pickkel bajnoki címet szerző Bendó Csaba a csapat masszőreként dolgozik.