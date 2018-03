Remegő lábbal dobta a legjobbját

Kis túlzással az egész hétvége Márton Anitáról szólt a hazai sportéletben. Szombati számunkban megírtuk, hogy a 29 éves szegedi súlylökő 19,62 méteres országos csúccsal aranyérmet szerzett a birminghami fedett pályás vb-n, ezzel a magyar atlétika első világbajnoki címét szerezte meg pénteken késő este, ám a gratulációk a hétvégén érkeztek.A versenyző üzenőfala és az egész Facebook tele volt az őt éltető üzenetekkel, sorra gratuláltak sporttársai és szurkolói. Az, hogy sokan tudják, korábban milyen mostoha körülmények között kellett készülnie, még inkább hőssé teszi a szegedi klasszist.„El sem tudom mondani, milyen érzések kavarognak bennem. Köszönöm a rengeteg szurkolást, üzenetet, gratulációt! Hogy mindig hisztek bennem!" – írta Márton, mielőtt szombaton átvehette a mindennél fényesebben csillogó aranyérmét.Magyarország immár öt érmet nyert a fedett pályás világbajnokságokon: ez az első arany, eddig egy ezüst és három bronz volt a mérleg. Az első, 1987-es vb-n Forgács Judit 400 méteren, majd 1999-ben Szabó Zsuzsa rúdugrásban és Czingler Zsolt hármasugrásban lett harmadik, míg két éve Anita 19,33 méteres országos csúccsal végzett a második helyen.

A fedett pályás vb-k elődjének számító világjátékokon 1985-ben Siska Xénia 60 gáton győzött, Pálóczi Gyula távolugrásban második lett.– Egyelőre magam sem tudom, hogy ezt hogy sikerült összehozni – idézte vissza az M4 Sportnak a helyszínen utolsó, 19,62 méteres kísérletét Márton.– Amikor bementem a körbe, remegtek a lábaim, mert akkor már tudtam, hogy én vagyok a világbajnok, mégis próbáltam még nagyobbat lökni, mert jó formában érkeztem.Úgy fogalmazott, egyelőre hihetetlen számára, amit elért, kell még néhány nap, hogy sikerüljön feldolgoznia.– Nagyon örülök, hogy nekem sikerült megszereznem Magyarország első aranyérmét atlétikai világbajnokságról – mondta boldogan.A vb-cím után egy héttel máris újabb erőpróba vár a szegedi atlétára: a portugáliai dobó Európa Kupán ugyanúgy duplázásra készül, mint tavaly a londoni világbajnokságon. Mindez azt jelenti, hogy súlylökés mellett diszkoszvetésben is versenybe száll, ráadásul a tervek szerint az augusztusi berlini Európa-bajnokságon is a diszkosszal fog bemelegíteni legjobb versenyszámára.– Anitánál már hozzászoktunk a gyengébb kezdésekhez, de a négybe kerülésben biztos voltam, és abban is, hogy az első három kísérletre olyan eredményt ér el, amivel továbblép – mondta a Nemzeti Sportnak Márton Anita edzője, Eperjesi László.– A bemelegítésnél a jamaicai, a két kínai és a lengyel riválison látszott, hogy velük kell megküzdenie, de az utóbbi a versenyen nem lökött jól. Anita 18,30-dal az ötödik helyen is állt, aztán jött a 19,48, amely egyébként nem volt technikailag jó dobás, ezért joggal reménykedtem, hogy lesz ennél jobb – és be is jött.Az, hogy épp harmadikra tudott ilyen jót lökni, az edzéseknek is köszönhető, mert rendszeresen azt gyakoroljuk, hogy három kísérletből kell jót teljesítenie. A verseny végén mondtam neki, hogy tapsoltassa meg a közönséget, és hogy hiába vagyunk már világbajnokok, az utolsót is teljesítenie kell, a nézők azért jöttek. Kértem, tegye oda magát, és ő oda is tette.