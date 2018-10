Remek csapatmunka a Szegedi TE-nél

Férfi tekecsapat szuperliga, 6. forduló:Szél T.–Földi J. 1:0 (2:2, 601:556), J. Csalics–Varga I. 1:0 (3:1, 603:563), Loncsárevity A.–Rácz R. 0:1 (2:2, 587:591), Karsai L.–Balog P. 1:0 (4:0, 642:538), Danóczy R.–Falkus D. 1:0 (3:1, 616:538), Kiss N.–Varga M. 1:0 (4:0, 669:545).A hazaiak közül egyetlen kivétellel mindenkinek sikerült elérni a minimum 600 fát – ilyenre pedig régen volt példa.Ennek eredménye, hogy az összesen elért teljesítmény 3718 fa volt. A Tisza-parti csapat ebben a szezonban ilyen jó eredményt még nem ért el sem a bajnokságban, sem az Európa-kupán.A hat játékosból négyen, így Karsai László, Kiss Norbert, Jovan Csalics és Danóczy Richárd is magabiztosan gyűjtötte be a csapatpontot. Szél Tibor is közel ötven fával verte ellenfelét, ám neki az utolsó szettet a magabiztos előny mellett is meg kellett nyernie a sikerhez.