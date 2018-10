Remek évet zártak az NKM Szeged kajakosai, kenusai, evezősei - idénynyitót tartottak a székházban

1. NKM Szeged. Így végződött a versenysport területén a kajakosok, kenusok éves rangsora. Emellett az evezősök is remek esztendőt produkáltak, például a magyar junior nyolcas szegedi tagokkal történelmi eredményt ért el a korosztályos világbajnoki hatodik hellyel.– A teljesítmény a legfontosabb, amelyet a klub sportolói nyújtanak, ehhez kell nekünk a hátteret megteremteni– mondta dr. Szentkereszty Ákos, az NKM Szeged VE nyáron megválasztott elnöke, aki Dervarics Attilát követte a pozícióban. – A sport támogatása elengedhetetlen, nekünk pedig jó érzés, hogy a klub eredményes évet zárt, és az NKM nevet látják a világban. Az egyesületben több százan szállnak vízre nap mint nap, és közöttük vannak azok, akik titeket követnek majd a dobogó tetején, hallgatva a Himnuszt. Társadalmi minták vagytok, akik példát mutatnak a gyerekeknek, a fiataloknak, és ezt őrizzétek meg a jövőnek is. Jónak lenni jó, kiváló érzés, de ehhez sokat kell tenni. Ti sokat tesztek, ám még többet kell tennetek, hiszen ne feledjük: jövőre Szeged a házigazdája a kajakos, kenus olimpiai kvalifikációs vb-nek. Nekünk lejt majd a pálya.Ezután egy rövid videó elevenítette fel az év legfontosabb jeleneteit. Arany, ezüst, bronz a nyakban, centiméterek, utolsó lendület, kérdő tekintet a vízben, puszi, pacsi, ölelés a parton – mint egy egész estés kalandfilmben, úgy pörögtek a képek, az események a vásznon. A vége? Happy end. Több kilogrammnyi érem.– Igazi csapatmunka van az egyesület esztendeje mögött – nyilatkozta Petrovics Kálmán, az NKM Szeged igazgatója, aki prezentációjában a versenyzők bemutatása mellett az edzők munkáját is igyekezett méltán kiemelni. – Minél többet tud valaki, annál többször érzi, hogy milyen keveset tud. Mi is így vagyunk ezzel: pontosan látjuk, hogy mennyi lehetőségünk van, de ugyanennyi a kihívás is.Irányító, szervező, háttértámogató, hajócipelő, lelki támasz is egyben a klub szakmai vezetője, az egykori vb-második kajakos, Sík Márton.– Büszke vagyok a csapatra, hogy ilyen sikeres négy évet tudhat a háta mögött – vélte Sík Márton, aki elárulta: 2018-ban összesen 115 érem került szegedi nyakba. – Most meg kell állni, és végiggondolni: mi is a cél? Egy dobogós hely, egy szétlövés sikere, egy jó döntős szereplés az, amelyért ti, versenyzők lemondtok a hétköznapi ember életének meghatározó dolgairól.– Vajon ki szokta megtapsolni magát, amikor jó eredményt ér el? Mert most mindenki megérdemli ezt a fajta öndicséretet. Mosoly, erő, motiváció árad belőletek, amely mindenkit inspirál – mondta végül Bally Attila, az NKM Áramszolgáltató és NKM Földgázszolgáltató vezérigazgatója.