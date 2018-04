Remek gólokkal: Szeged 2011-GA-Soroksár 2-0

Szeged 2011-Grosics Akadémia-Soroksár 2-0 (1-0)

Merkantil Bank labdarúgó NB II, 28. forduló. Gyula, 250 néző. Vezette: Nagy Róbert (Márkus, Berényi).

Szeged 201-GA: Alekszics - Achim, Farkas M., Tóth G., Gergényi - Coroian, Hegedűs M. - Szabó P. (Povázsai, 87.), Zsivanovics (Germán, 55.), Fejős (Kertész, 76.) - Zádori. Asszisztens-edző: Goran Kopunovics.

Soroksár: Steer - Fülöp N., Dvorschák, Gyömbér, Valencsik - Huszák, Csillag (Albert, 70.) - Gárdos (Pál A., a szünetben), Frőlich, Lakatos - Popov (Kundrák, a szünetben). Edző: Lipcsei Péter.

Gólszerzők: Szabó P. (32.), Zsivanovics (51.).

Sárga lap: Alekszics (39.), Zsivanovics (44.), Achim (63.), Germán (72.), Coroian (90.).



A Szeged 2011-GA együttese hajtós, brusztolós meccsen két remek góllal legyőzte a Soroksár együttesét, így lépeget a bennmaradás felé. Az első félidőben a viharos szél miatt nem alakult ki szép játék, viszont a Szeged 2011-GA szerzett egy remek szabadrúgásgólt, majd a második félidőben egy megkomponált támadás végén másodszor is betalált.



87. perc: megint szegedi csere, a megsérült Szabó P. helyére Povázsai jön.



78. perc: Lakatos emel középre, Dvorschák fejesét föléüti Alekszics.



76. perc: a Szeged 2011-GA újabb cseréje, Fejős helyére Kertész érkezett.



75. perc: Hegedűs M. találja meg Zádorit, aki megint visszafelé passzol, Szabó P 16 méteres lövését blokkolja a védő.



70. perc: a harmadik soroksári csere, Csillag helyett Albert jön.



66. perc: Fejős bal oldali passza Zádori mögé jön, aki háttal a kapunak visszagurít, ám egy védő lábáról szögletre pattant a labda.



61. perc: Szabó P. bal oldali beadása után Farkas M. a hosszúról középre fejeli a labdát, középen több párharc is zajlik, végül kifelé szabadrúgás.



57. perc: Hegedűs M. 20 méteres lövését blokkolja a védő. A szöglet után Farkas M. fejese esik Steer kezébe.



55. perc: megtörtént a csere.



54. perc: Zsivanovics megsérült, nem tudja folytatni, helyette Germán érkezhet.



51. perc: 2-0, Zsivanovics. Szabó P. a jobb oldalról laposan adott be, a hosszún Fejes egy pattanás után a felső lécre félollózott, a kipattanót Zsivanovics passzolta a kapuba, 2-0.



46. perc: kettőt cseréltek a vendégek: Popov helyére Kundrák, Gárdos helyére Pál A. érkezett. Rögtön egy lehetőség, de Lakatos lövését blokkolják ketten is.



Nem sok élvezhető dolog történt az első félidőben. Illetve egy biztos, ez pedig Szabó Péter szabadrúgásgólja, amellyel vezet a Szeged 2011-GA. A második félidőben majd a Soroksárnak kell megküzdenie a rendkívül erős szembeszéllel - meglátjuk, ezt a helyzetet hogyan dolgozzák fel a csapatok.



46. perc: jobb oldali beadás megy keresztbe a kapu előtt, Achim ment a hosszún érkezők elől.



44. perc: Zsivanovics kap sárgát buktatásért.



39. perc: Alekszics kapott sárga lapot, mert lassan ment a labdáért.



32. perc: 1-0, Szabó P. A letett labdát Szabó Péter a jobb felsőbe tekerte, 1-0.



31. perc: szegedi szabadrúgás 19 méterről, a 16-os körívétől balra.



27. perc: több sorokásri szöglet is bekerült a hazai kapu elé, ám szerencsére nem volt belőle baj.



18. perc: a Soroksárt támogatja a szél, de egyelőre nem tud vele mit kezdeni. Viszont az látszik, a makói származású Gyömbér Gábor mennyire párharcerős remek ütemérzékkel.



15. perc: Hegedűs M. elé került a labda a 16-oson belül, ő átvétel utánkifelé tolta azt, majd ballal lőtt, a labda pedig a kapu előtt suhant keresztbe.



10. perc: a néha erős szél alaposan megbolygatja a labda útvonalát - akadt már vicces jelenet...



4. perc: Szabó P. jobb oldali beadása és a szél megzavarja a vendégek védelmét, mentenek a soroksáriak.,



1. perc: a Szeged 2011-GA kezdte a meccset.



Két egykori ferencvárosi kedvenc a két kispadon: a Szeged 2011-GA asszisztens-edzője, Goran Kopunovics és a Soroksár mestere, Lipcsei Péter az 1994-95-ös szezonban együtt küzdött az FTC sikereiért - olyan jól sikerült, hogy bajnokok és kupagyőztesek lettek.



Korábban:



A Szeged 2011-Grosics Akadémia együttese vasárnap 16.30-kor Gyulán, a Grosics akadémián a Soroksár együttesét fogadja.



A hazaiak dorogi pontszerzését még elfogadhatónak is mondhatnánk, hiszen a csapat nem kapott gólt, idegenben pedig jó az iksz. Ám a klub helyzetéből adódóan – a 19., kieső helyen áll a csapat három pontra a bennmaradást érő pozícióktól – minden győzelemre hatalmas szükség lenne. Így a Soroksár ellenire is. A vendégeket erősíti a makói származású Gyömbér Gábor, és a Soroksár a legutóbbi öt meccsén 10 pontot gyűjtött, legutóbb például 2–0-ra megverte a Kazincbarcikát.



A mérkőzésről vasárnap 16.30-tól online tudósítást olvashatnak a delmagyar.hu oldalon.