Remek őszt produkált a MOL-Pick Szeged

Második hely a VELUX EHF Bajnokok Ligájában, második hely a K&H férfi kézilabdaligában. Röviden így lehet összefoglalni a MOL-Pick Szeged őszi szereplését a 2016–2017-es idényben.



Juan Carlos Pastor együttese a nyáron alaposan átalakult. Tizenegy új játékos érkezett, így a kezdeti időszakban a csapatépítés játszotta a főszerepet. A Kanizsa-kupa megnyerése után a magyar bajnokság első hazai meccsén nyögvenyelősen nyert csak a Pick a Tatabánya ellen. Ekkor sokan féltették a csapatot, hogy az ősz nem hoz majd sikereket.



A BL-ben az első négy fordulóban csak egy győzelem – ez viszont remek volt Zágrábban –, egy döntetlen és két vereség volt a magyar együttes mérlege. Nemzeti ünnepünkön, október 23-án azonban nagy csatában nyert (24–22) hazai pályán a fehérorosz Breszt ellen a MOL-Pick, amely ettől lendületbe jött. A nemzetközi porondon zsinórban öt sikert ért el – beállítva a klubrekordot –, és a hazai pontvadászatban is sikert sikerre halmozott.



Három év után újból legyőzte a nagy riválist, a Veszprémet, parádés és magabiztos játékkal 26–23-ra nyert a Szeged. Minden szép és jó volt egészen a klub 55. születésnapjáig, december 16-áig. Ekkor 18–18-as döntetlent játszott a csapat a mumus Tatabánya otthonában, talán ekkor szerepelt az egész idényben a leggyengébben a Tisza-parti együttes. Sajnos minden szezonban történik egy kisebb botlás. Talán akkor lesz igazán erős és nagy csapat a MOL-Pick, ha az ilyen kötelező feladatokat is teljesíti majd.



Szomorúságra nincs okunk. Két fronton a megszerezhető 36 pontból 30-at megszerzett az együttes. Huszonhárom meccsen 19-szer nyert, kétszer játszott döntetlent, és csak kétszer szenvedett vereséget. 694-szer zörgették meg az ellenfelek hálóját, és 533 gólt kaptak. A BL-ben a második legjobb védelem a Szegedé. Az NB I-ben a Komló ellen (36–16) nyert a legnagyobb különbséggel, míg az európai topligában a Kristianstad (29–21) otthonában.



Balogh Zsolt a csapat legeredményesebb játékosa (91 gól az őszi idényben), éppen a válogatott átlövő tartja a meccsrekordot is, a Bresztnek és Vardarnak is 9-9 gólt dobott.



Február 4-én (változott az időpont) a magyar bajnokságban a Mezőkövesd ellen hazai pályán kezd a Pastor-alakulat, a BL-ben február 9-én idegenben, a Breszt otthonában szerepel.