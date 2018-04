Remek sikerrel zárták az alapszakaszt: Naturtex-SZTE-Szedeák-MAFC 108-85

IV. negyed (108-85)

III. negyed (82-61)

II. negyed (54-46)

I. negyed (29-23)

Férfi kosárlabda NB I A csoport, alapszakasz, 23. forduló (elhalasztott meccs). Szeged, újszegedi sportcsarnok, 600 néző. Vezette: Tőzsér, Rácz Zs., Goda.: BOLTICS 13/6, FORTUNE 31/21, CSIRICS 15/9, Juhos 3, SULOVICS 17.: Wirth 9/3, KOVÁCS Á. 12, Vágvölgyi 5/3, Mike 3/3, Bonifert B., Varga Á., Goldring.: Andjelko Mandics.: Hot 10, Fodor M. 12, MCCRAY 28/3, DUKICS 21/3, Cvetkovics 3/3.: Lakosa Zs. 2, Misek 2, Peringer 4, Lakits, Katona 3.: Garai Péter.: Fodor (37.), McCray (39.).A középszakasz középházát szombaton idegenben, a Zalaegerszeg ellen kezdi a Naturtex-SZTE-Szedeák.! Tripla, borzasztó messziről 85-63.duplájával 31 pontos, szezoncsúcs ez tőle, a legjobb meccse szegedi mezben 87-63. Ráhajthat a Szedeák a 100 pontra.hármasa is remek, ez volt az első kosara 90-65.közelről, estében 92-67. Juhos Levente 94-69. Százig még egyszer sem jutott el a szezonban a Naturtex. McCray hármasa 94-72., remek kosár ez is 96-72. Bent a büntető is 97-72.! Tripla, mi más! Megvan a 100 pont! 100-74. Fortune helyén Mike János., büntető 101-74. Majd egy dupla is jön tőle 103-74. Érkezik a Szedeákba Bonifert Bendegúz és a 18 éves Varga Ákos. Utóbbi most mutatkozik be az A csoportban. Peringer zsákol 103-76.is zsákol, ez jobban tetszik 105-78.108-78. Bonifert kioszt egy blokkot, ez a meccsen az ötödik a szegedieknek. Zúg a Szép volt, fiúk! Lakosa még dob egy kosarat, 108-85 a vége. Remek sikerrel zárta az alapszakaszt a Szedeák.56-46. A szerb csapatkapitány beüti a negyedik személyi hibáját is. Hot büntetői 56-47.hármasa kiváló 59-47. Fodor 59-49.szédületes, ott az ötödik hármasa is 62-51. Fortune esik hatalmasat, meglökték előtte, videóznak a bírók. Egyáltalán nem tudják a kezükben tartani a meccset a játékvezetők, teljes a fejetlenség olykor. Megszületett az ítélet, sportszerűtlen hiba a vendégeknek. Csirics hárompontosa a gyűrűben landol 67-53. Csiricstől most egy közeli, Boltics adta a gólpasszt. Ez volt neki a 16. a meccsen, ami klubcsúcs. 71-55.kosarával 73-57, időt kérnek a vendégek. Parázs meccs ahhoz képest, hogy tizenhat ponttal vezet a Szeged. Most már tizenkilenccel 76-57. Ez volt a tizedik szegedi hármas.! Hármas! 79-57. Szegedi időkérés 79-61-nél. Lakosa faultolja Bolticsot.nagy csele után dob kosarat. A büntető is jó 82-61. Vége a negyednek.Hot dobja be 29-25.duplája jó, a büntető nem 31-25. A háromszoros bajnok eredményes Fodor 31-27. Majd megint ő 31-29., újabb tripla az amerikaitól 34-29. Dukics hármasárabüntetőkkel felel 36-32.! Átugorja az ellenfelet, majd egy kézzel zsákol, NBA 38-32. Juhos passzol,fejezi be 40-32. Az eddigi legnagyobb előny. Fodor dumál ki magának technikait. McCray 40-34. A játékvezetőket mindkét oldal felváltva szidja, sok a furcsa ítélet. Öt perc telt el a negyedből, McCray büntetőjével 40-35. McCray tizenhetedik pontját is megdobja 40-36.pedig megvillantja a negyedik sikeres tripláját 43-36. Jó az indítás,zsákol 46-38.dobása bedöcög 48-40. Időt kér a MAFC, 2.45 van hátra a félidőig.50-40. Közte tíz.nagyon él: most egy kétkezes zsákolást mutat be 52-40. Cvetkovics triplájával 52-45, időt kér a Szedeák. Juhos osztja ki a meccs blokkját.duplájával 54-46. Dukics dobása lejön, félidő 54-46.Csaknem fél év telt el azóta, hogy utoljára a Boltics, Fortune, Csirics, Juhos, Sulovics ötössel tudott kezdeni a Szedeák, ma ezt láthatjuk. McCray kosarával indul a meccs 0-2. A MAFC egyébként tök utolsó a bajnokságban. Az exszegedi Dukics is betalál a vendégeknél 0-4. Megint ő 0-6.dobásából születik az első szegedi kosár 2-6. McCray pörög, forog, bedobja 3-10.közelről 5-10. Ez is jó,tette fel a gyűrű alól 7-10.újabb kosarára McCray felelt 9-14.éstalál be, egyből szoros 13-14. Wirth állt be Csirics helyére.büntetőjével 14-16. Még egy exszegedi, Lakosa jön a vendégekhez.kiegyenlít, majd az extrabüntetőt is bedobta, vezetünk 17-16. McCray büntetője 17-17. Rengeteg a hiba mindkét oldalon, most McCray talál be 17-19., jön a tripla! Végre 20-19.is bevág egyet 23-21. Kovács Ádám száll be az utolsó 53 másodpercre. Megszólal a duda a támadóidő végén,dobása épp akkor hull a gyűrűbe 26-21. Dukics 26-23.! Az utolsó másodpercben vágja be a hármast 29-23.Révész Ádám és Kerpel-Fronius Gáspár csak civilben ül a kispadon, ők biztosan nem játszanak ma.köszöntünk mindenkit a csarnokból. Hamarosan kezdődik a mérkőzés, tartsanak velünk!

Juhos Levente egyre jobb formában kosárlabdázik. Fotó: Frank Yvette

Szekszárd az élen



A friss kupagyőztes Szekszárd nyerte a női bajnokság alapszakaszát, mivel a szombati utolsó fordulóban hét ponttal győzött Pécsett a PEAC vendégeként. A negyeddöntő párosítása: Szekszárd–PINKK-Pécs, Sopron–PEAC-Pécs, Győr–Cegléd, Zalaegerszeg–Diósgyőr.

Az már hetekkel ezelőtt eldőlt, hogy a Naturtex-SZTE- Szedeák férfi kosárlabdacsapata a középházban folytathatja a középszakaszt, küzdhet azért, hogy bejusson majd a legjobb nyolc közé.Ma 18 órakor következik az NB I A csoportos bajnokság alapszakaszának utolsó meccse, a szegedi együttes a MAFC gárdáját látja vendégül.Van miért visszavágni a sereghajtónak, hiszen idegenben 73–61-es vereséget szenvedett a Tisza-parti alakulat. Szerencsére volt idő készülni a bajnokira, hiszen utoljára egy hete játszott meccset a Szedeák.Jó hír, hogy majdnem mindenki egészséges, így Andjelko Mandics vezetőedző csapatából egyedül Révész Ádám bajlódik sérüléssel. A győzelem megszerzése fontos, hiszen a Naturtex viszi magával az összes eredményt a rájátszásba.– Egy hetünk volt felkészülni egy fájó és nagy különbségű hazai vereség után – nyilatkozta Juhos Levente, a Szedeák magyar válogatott játékosa.– Alaposan felkészültünk a MAFC-ból, bízom benne, hogy közönségszórakoztató játékkal rukkolunk elő. A győzelem a kötelező házi feladat kategóriába tartozik, azonban általában az ilyen meccsek szoktak a legnehezebbek lenni. Révész Ádi bokája kifordult, így ő nem játszhat, szerencsére a többiek rendben, így a leg- erősebb kerettel vehetjük fel a versenyt, mindenképpen győzelemmel szeretnénk zárni az alapszakaszt.