Remek szegedi második félidő Egerben

K&H férfi kézilabda liga, 19. forduló, Eger, Kemény Ferenc sportcsarnok. Vezeti: Bonifert, Oláh.Stochl - Lezák 1, Bajorhegyi, Kiss G., Aflitulin 6, Petro 4, Radojevics 6/1. Csere: Repóth (kapus), Szabó 2, Antl, Füzi, Szepesy, Dobó 1, Vaskó 1, Takács 3/1.Tóth Edmond.Sego - Sostaric 4, Srsen 4, Skube 1, Bánhidi, Thiagus Petrus 2, Sigurmannsson 4/1.Nagy M. (kapus), Zubai 3, Bodó 3, Zsitnyikov 3, Blazevic, Pedro 5, Källman 1, Fekete 2, Hegedüs.Juan Carlos Pastor.2, ill. 4 perc.2/2, ill. 1/1.A második játékrészben nem volt kérdés, a Szeged fokozatosan növelte előnyét, és simán nyert Egerben, szombaton következhet hazai pályán a horvát Zágráb elleni BL-meccs.

Petro beállóból, 24-32. Hegedüs egy remek átadás után, 24-33. Vége!Takács, majd az üres kapuba, Thiagus Petrus, 23-32.Nagy Martin véd. Fekete Bálint, hatalmas gól, 22-31.Fekete, 22-30.Nagy Martin a kapuban, Zubai beállóból, 21-29. Aflitulin avatja fel Nagyot.Thiagus Petrus viszont nem hibázott, 21-28. Takács sokkal mellé.Sego véd. Zsitnyikov ziccert ront.Zsitnyikov bombagólja, 21-27.Aflitulin szedi össze a kipattanót, 21-26.Pedro harcol ki hetest. Sigurmannsson, 20-26.Passzív, elveszik az Egertől a labdát.Radojevics Sego lábai között, 20-24. Bodó blokkal együtt, 20-25.Bodó szétlövi a kapufát.Hazai hetes, Takács, 19-24.Szabálytalan szegedi zárás.Källman beállóból, 18-24. Dobó 3 méterrel fölé lő.Takács sokkal fölé.Radojevics, 18-23.Srsen érkezik, bevágja, 17-23.Srsen szerzett labdát, Pedro, eddig remek, 16-22. Vaskó a szélről, 17-22.Sego rosszul indít, Radojevics, 16-20. Bodó 2 perc. Pedro ismét okosan, 16-21.Srsen egy remek figura után, 15-20. Dobó sokkal fölé. Zsitnyikov eladja a labdát.Bodó lövését védi Stochl, Takács, 15-19.Labdát szerzett az Eger, üres a kapu, Källman blokkol!Petro beállóból, 14-19. Blazevic 2 perc.Pedro labdát szerzett, Kälmann indítja, bevágja, 13-19.Petro fordul be, 13-17. Pedro okosan, 13-18.Sego érzi, véd. Srsen vágja be, 12-17.Pedro repül a szélről, 12-16.Källman bent a keretben, és kezd is a második félidőben. Takács fölé.

Aflitulin, 12-14. Időt kér a Szeged. Srsen az utolsó pillanatban, 12-15. Ez a félidő.Dobó, 11-14. Zubai mellé.Sostaric robog, 10-13. Zubai ziccer, 10-14.Radojevics ver meg mindenkit, 10-12.Sego véd, Zsitnyikov remek csel után, 9-12.Sostaric eltalálja a hazai kapust.Sego véd.Aflitulin talpról, 9-10. Zsitnyikov is hasonlóan, 9-11.Petro beállóból, 8-10. Bodó mellé.Sego véd, Sigurmannsson ziccer, bevágja, 7-10.Jó a szegedi blokk, Sigurmannsson lehetetlen szögből, 7-9.Aflitulin a szélről, 7-7. Bodó a kapu közepébe, 7-8.Zubai beállóból, 6-7.Bodó estében, Petro 2 perc, 6-6. Sego véd.Szabó a kezek között, 6-5.Sostaric ziccer, 5-5.Szabó emelkedik, vezet az Eger, 5-4. Bodó telibe kapja Stochlt.Srsen eladja, Lezák, 4-4. thiagus Petrus mellé.Aflitulin mellé, Sigurmannsson kapufa. A labda a Szegedé.Elszórja a labdát a Szeged.Radojevics, 3-4.Eladja Sego, utána viszont nagyot véd. Tjhiagus Petrus labdát szerzett, Sostaric, 2-4.Sigurmannsson a szélről, remek labdát kapott, 2-3.Hazai hetes, Szabó harcolta ki. Radojevics, 2-2.Skube tört be, 1-2-.Aflitulin, 1-1. Eladja a labdát Skube. Sego könnyedén véd.Sego megint, tetőt ér a labda. Sostaric blokk.Sego fog ziccert.Sego véd. Srsen kapufa.A Szeged kezd. Vendég kapufa.Sostaric a szélről, 0-1.A jelmezbe öltözött Dobó kapitány hangolja a helyi közönséget. Énekel, tapsol mindenki.

Egerben szeretik a kézilabdát, és ami különösen jól esik minden szegedinek, hogy nagy szeretettel fogadják a csapatot, minden kívánságát lesték a játékosoknak. Rengeteg gyerek a lelátón, számukra nagy élmény ilyen neves játékosokat látni élőben.

Ivan Srsen melegít. Fotó: Süli Róbert

Mindkét csapat már melegít. Lassan megtelik a lelátó, nagy taps köszöntötte a Szegedet, amikor kijött az öltözőből.A hazai csapatban két egykori szegedi játékos szerepel. Szabó Péter és Bajorhegyi Ádám. Előbbi a mai Heves megyei Hírlap hasábjain nagyon szépen nyilatkozott a Szegeden töltött időszakról.- Minden pályatársamnak azt kívánom, hogy legalább egyszer öltse magára a szegediek mezét, s tapasztalja meg a klubhoz tartozás fantasztikus érzését.

Üdvözlünk mindenkit Egerből. Ma este a MOL-PICK Szeged férfi kézilabdacsapata a K&H ligában csatázik a Heves megyei együttes ellen. A csapat tegnap este érkezett meg, Szkopjéból Bécsbe repült, onnan pedig autóbusszal tette meg a távolságot. Ma délelőtt Juan Carlos Pastor vezetőedző vezényelt egy átmozgató foglalkozást. Szerencsére mindenki egészséges, sőt, csatlakozott a kerethez Stefan Sunajko és Nagy Martin is. Ha minden jól alakul a meccsen, akkor Jonas Källman és José Manuel Sierra pihenhet majd. Minden jegy elfogyott Egerben, így tele lesz a Kemény Ferenc sportcsarnok.