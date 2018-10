˝Remélem, hogy tudunk meglepetést szerezni˝ - középpontban Maslac Michael csapatkapitány

Maslacék kezdenek. Fotó: Hemmertné Németh Annamária

– Nagyon! Egyrészt azért, mert újra szegedi színekben léphetünk jégre, másrészt azért, mert remélhetőleg sok ember előtt szerepelhetünk. Itthon mindig jellemző volt ránk, hogy jó hangulatú, pikáns meccseket játszunk, erre ebben a szezonban is lehet számítani. Szeretnénk kiszolgálni a szurkolóinkat.– Remélem, hogy tudunk meglepetést szerezni, és befutunk a negyedik helyre, akkor a rájátszásban éremért játszhatnánk. A tavalyi döntős Kanadai Magyar Hokiklub és MAC Budapest nagyon erős, míg az újpestiekre épülő OHA az Erste Ligából is kaphat játékosokat. Ők lehetnek az élmezőny, mögöttük ott a jászberényi Lehel HC, amely idősebb játékosokból áll, ellenük többet kell emiatt korcsolyázni. A Zalaegerszeg a gyors hokit erőlteti, de fiatalok, őket ezért lehet megfogni. A Hevület SE az OB III-ból jutott fel, nekik nehéz dolguk lesz.– Jóban vagyunk régóta, az utánpótlásban játszottunk együtt, de például Láng Csabi még többünknek edzőnk is volt tízéves korunkban. Ismerjük egymást, tudunk a másikért küzdeni, ez lehet az egyik kulcsfontosságú pontja a csapatnak. Ez sokat segít majd a jégen!