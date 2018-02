Rendez az időjárás a megyeegyben: van, ahol lesz meccs, de elmaradnak bajnokik

Három lehetőségük van a csapatoknak a megyei I. osztály 16. fordulójában: műfüvön játsszák le a mérkőzést, esetleg közös megegyezéssel elhalasztják a meccset (ebben a kérdésben a megyei igazgatóság rugalmas, hiszen elsősorban a játék és a pályák állapota a lényeges), illetve a kiírt időpontban a két csapat jelenlétében a játékvezető dönt, hogy a pálya alkalmas-e a futballra.



Nézzük a párosításokat és a jelenlegi helyzetet!



Kiskundorozsma (8.)– Tiszasziget (4.)

Szombat, 14 óra, Kiskundorozsma: – A mérkőzés megrendezésének nincs akadálya, hiszen műfüves edzőpályával rendelkezünk – mondta ifjabb Ottlik Sándor, a Kiskundorozsma KSK elnöke.



SZVSE (5.)–Csongrád (1.)

Szombat, 14 óra, Mórahalom: – Én már régóta sejtettem, hogy gond lehet, így előre leszerveztem a saját időpontunkban a mórahalmi műfüves pályát. Örülök, hogy nem most kell szaladgálni a helyszín és az időpont miatt – nyilatkozta Sahin-Tóth Dezső, az SZVSE szakosztályvezetője.



Ásotthalom (2.)– Algyő (3.)

Elhalasztva: – Jelen pillanatban úgy tűnik, elmarad a mérkőzésünk, mert a pályát hó borítja, és egy későbbi időpontban rendezzük meg – jegyezte meg Kószó László, az Ásotthalom edzője.



UTC (12.)–K 1899 Szeged (14.)

Elhalasztva: – Megegyeztünk az ellenféllel, az FK 1899 Szegeddel, így a találkozónkat elhalasztottuk. Most már csak a következő időpontot kell megtalálnunk – mondta Pálfy Zoltán, az UTC edzője.



Deszk (15.)–HFC II. (6.)

Elhalasztva: – Elmarad a mérkőzésünk, a deszki pálya állapota ebben a helyzetben alkalmatlan a játékra. A meccset április 25-én játsszuk le – tudatta lapunkkal Lehota István, a Deszk edzője.



Foliaplast-Bordány (7.)– Zsombó (13.)

Vasárnap, 14 óra, Mórahalom: – Tavaly októberben elkezdődött a pályánk felújítása, így nem is volt más választásunk a kímélése miatt, mint hogy máshol lépünk pályára. Haza áprilisban költözhetünk, addig Mórahalmon játszunk, a negyedik fordulóban, április 8-án a Deszk elleni lesz az első bordányi találkozónk tavasszal – mondta Kiss-Patik Péter, a Foliaplast-Bordány elnöke.



Szőreg (9.)–Szentesi Kinizsi (10.)

Vasárnap, 14 óra, Szőreg: – Ha két napig nem lesz csapadék, márpedig ezt ígéri az időjárás-jelentés, akkor a pályánk alkalmas lesz a mérkőzés lejátszására – vélte Tóth Tamás, a Szőreg szakosztályvezetője.



A pályák megkímélése miatt az ifjúsági A csoport kiírt mérkőzéseit már elhalasztották, az új időpont április 11. (szerda), 16.30.