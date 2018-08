Rengeteget dolgoztak: Juan Carlos Pastor és Bubori Kornél értékelte a MOL-PICK alapozását

Sok időt töltött a súlyok között a MOL-PICK Szeged férfi kézilabdacsapata Roglán.

Fotó: MOL-PICK Szeged

Véget ért a felkészülési időszak legkeményebb tíz napja a MOL- PICK Szeged férfi kézilabdacsapata számára: a roglai edzőtábor. Ezekben a napokban az állóképességen és az erőfejlesztésen volt a hangsúly, amelyeken a csapat új erőnléti edzőjével, Bubori Kornéllal dolgoztak a játékosok, míg Juan Carlos Pastor vezetőedző a taktikai tréningeket vezényelte, a fizikai felkészülést kívülről felügyelte.– Rengeteget dolgoztunk Szlovéniában – kezdte kérésünkre az értékelést Bubori Kornél, a MOL-PICK Szeged erőnléti edzője –, de ez normális, most kell felkészülnünk az előttünk álló feladatokra. Szeptembertől decemberig huszonhat tétmérkőzés vár a fiúkra, plusz a válogatott találkozók, ez azért nagyon komoly megterhelés – folytatta.A komoly megterhelésből ízelítőt kaphattak Bodó Richárdék a szlovéniai Roglán, Buborit viszont többen jól ismerték már, hiszen a RedZone Sportban többen jártak nála funkcionális tréningen.– Az is fontos kérdés, hogy miként éreztem magam a csapat mellett, de fontosabb, hogy a játékosok hogy érezték magukat velem. Szerencsére gyorsan sikerült beilleszkednem a kézilabdások és a stáb közé is, amiben segítség volt, hogy többeket már ismertem az egyéni edzésekről – válaszolta az egykori NB II-es labdarúgó.Bubori edzései hatásosak voltak, mivel az edzőtábor hatodik reggelén Mirko Alilovic és a csapat a mindenki által ismert zeneszámmal, a Killing me softly-val várták, ami szabadfordításban Ölj meg gyengédent jelent, a refrént pedig közösen énekelték.Gyönyörű környezetben készülhettek a szegediek, a barangolásra viszont nem maradt sok idő.– Láttam, amikor a csarnokhoz vezető folyosón sétáltam, hogy milyen szép a környék, de levegőn jóformán csak akkor voltam, ha futni mentünk a csapattal. Tesztelés, kiértékelés, tervezés, edzés volt a napi programom – mondta Kornél, aki a MOL-PICK kedvéért az U19-es magyar labdarúgó-válogatottat hagyta ott.– Amikor megkeresett a klub, nagyon örültem neki. A kihívást úgy vállaltam, ha főállású erőnléti edzőként foglalkoztatnak, így az egész év során dolgozni fogok a fiúkkal – zárta élménybeszámolóját Bubori Kornél, akiről Juan Carlos Pastor vezetőedző is elismerően nyilatkozott lapunknak.– Nagy lépést tettünk Kornél szerződtetésével, nagyon elégedett vagyok az elvégzett munkájával. Az új játékosok minden szempontból próbáltak beilleszkedni a keretbe, az a célunk, hogy a pályán és azon kívül is egy csapatot alkossunk – nyilatkozta a spanyol tréner.A MOL-PICK Szeged férfi kézilabdacsapata péntek délután érkezett haza, a hétvégén pihennek, hétfőtől azonban ismét kezdődnek az edzések, szerdán 17 órától pedig már edzőmeccs vár a Pastor-tanítványokra, a Dabast fogadják az újszegedi sportcsarnokban.