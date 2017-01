Repedt bordákkal tekert a maraton legjobbja címért Blazsó Márton

Repedt bordákkal is vállalta a hegyi száguldást. ​Fotó: Facebook/Portugal Tour/Vanik Zoltán

Furcsa ezt leírva látni, de évek óta ez a helyzet: egy alföldi bringás Magyarország egyik legjobb hegyikerékpárosának számít. A szegedisikereiről korábban is beszámoltunk, például a 2014-es nagy áttöréskor, amikor sikerült megszereznie első magyar bajnoki címét. Idén az ob-győzelem nem jöhetett össze, az összetett siker viszont igen: a 2016-os magyar maratonpontverseny élén végzett a Mesterbike ILB Factory kerékpárosa.Két második és egy első helyezéssel indult a szezonja, így féltávnál nem is tűnt kérdésesnek az összetett sikere, de aztán jött egy óriási esés: pont a legfontosabb viadalok előtt elrepedt két bordája, a kerékpárja váza pedig eltört. A Bükk és a Mátra maratonversenyén viszont így is el kellett indulnia, hogy összetettben elég pontja legyen.

– Nem volt egyszerű, de a Bükkben ötödik, az ob-nak számító mátrai viadalon pedig negyedik lettem – számolt be Blazsó Márton. – Ez pont elég volt a végső elsőséghez, de ehhez Szegeden is győznöm kellett egy országúti kritériumversenyt. Segítők nélkül hét részhajrát nyertem, erre nagyon büszke vagyok, mert bizonyítottam, hogy nagyon gyorsan fel tudtam épülni.Megszokhattuk, hogy Blazsó a külföldi hegyekben is öregbíti Szeged hírnevét. Tavaly Spanyolországban, Portugáliában és Horvátországban is bizonyított. Az igen komoly európai versenynek számító Portugal Tour viadalon párosban indulttársaként. Szakaszt nyertek, a sárga trikót is viselték, ráadásul a legjobb portugál csapat előtt. Aztán a győzelmi álmok szertefoszlottak.– Még mindig nem volt tökéletes a kerékpárom, így a végére cseréltünk, mert a társam testsúlya kisebb volt, attól féltem, alattam szétesne a bringa az utolsó előtti napon. Csakhogy a csere miatt kizártak minket, így a portugálok meg tudták nyerni a többnapos viadalt – mesélte a Blazsó a luzitán kalandokat.Ilyen eredmények hallatán, és tudva, hogy gépészmérnöknek tanul az egyetemen, azt hihetnénk, Blazsó Mártoné a jövő, talán az olimpiai programban szereplő krossz-szakágban is. Meglepő módon azonban egy 36 éves fiatalemberről van szó, akinek pechje volt az ötkarikás játékokkal kapcsolatban.– A pekingi olimpiára szerettem volna kijutni, de ekkor szembesültem azzal, hogy az én fejlődésem és az ötkarikás program alakulása pont ellentétes irányú. Míg nekem egyre inkább a maratonszakág felelt meg, hiszen az állóképességem a legkomolyabb erősségem, addig az olimpián a közvetítések és az izgalmak miatt egyre rövidebb, gyorsaságra építő távokat jelöltek ki. Sajnos erről már lecsúsztam – zárta a beszélgetést Blazsó Márton, aki most az edzések helyett a vizsgáira koncentrál.