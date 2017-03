Repül a nehéz golyó, Anita már tudja hol áll meg

Éremhalmozó



Márton Anita az elmúlt három évben fantasztikus sorozatot produkált: 2014-ben bronzérmet szerzett a zürichi szabadtéri Európa-bajnokságon (19,04 m - országos csúcs), 2015-ben első lett a prágai fedettpályás Eb-n (19,23 m - ocs), s negyedik a pekingi vb-n (19,48 m - ocs), tavaly ezüstöt nyert a fedett vb-n (19,33 m - ocs) és a szabadtéri Eb-n is (18,72 m), majd a dobogó harmadik fokára állhatott fel a riói olimpián

A női súlylökésben címvédő szegedi Márton Anita azzal a határozott céllal utazott el a pénteken kezdődő belgrádi kontinensbajnokságra, hogy megjavítsa a 19 méter 33 centiméteres saját, fedettpályás országos csúcsát.Az olimpiai bronzérmes klasszis hasonlóan készült az atlétikai Európa-bajnokságra, mint az úszóknál Hosszú Katinka, azaz idén versenyről versenyre utazott, abban hisz, hogy éles körülmények között tudja kihozni magából leginkább a maximumot. - Kifejezetten kapóra jött számomra, hogy a nemzetközi atlétikai szövetség World Indoor Tour sorozatában ebben az évben már háromszor is rendeztek súlylökést, valamennyin ott voltam és folyamatosan javultam, a szám összetett pontversenyét is az élen zártam két aranyéremmel és egy ezüsttel. Tavaly sajnos kevés versenyem volt fedett pályán, a mostani megmérettetések biztosan hasznomra válnak az Eb-n is - magyarázta Anita, aki a sorozat utolsó állomásán Birminghamban 18,97 métert teljesített, amivel a nevezési lista élén várhatja az Európa-bajnokságot.A Békéscsabai AC színeiben induló klasszis néhány nappal az Eb előtt sem lazsált: 100-110 kilogrammos súlyokat mozgatott meg egyszerre az erőnléti edzéseken. Az edzője is nagyon bizakodó, szerinte reális a tanítványa önmagával szembeni elvárására. - Edzésről-edzésre egyre nagyobb távolságokat ért el és az önbizalma is rendben van. Nagyon közel járt az országos csúcshoz, minden esélye megvan rá, hogy ezt megdöntse Belgrádban - mondta bizakodóan Eperjesi László.A női súlylökés selejtezőjét pénteken 10.50 órakor rendezik, majd még aznap, 17 órakor kerül sor a döntőre. - Rióban is hasonló volt a helyzet, nem zavar, hogy kevés időnk lesz a selejtező és a döntő között. Már elsőre szeretném megdobni a szintet, hogy biztosítsam a helyem a legjobb nyolc között - fogalmazott Anita.