Röpködtek a pofonok a Tesco-parkolóban: Európa-bajnoki övet szerzett a szegedi Magyar Kinga a bokszgálán - fotók

A szombaton 18 órakor kezdődő eseményt a Global Sport Event Nonprofit Kft. szervezte. Tavaly már volt példa hasonlóra, a nézők számára ezúttal is ingyenes volt a látványos rendezvény. Tíz mérkőzést láthattak az érdeklődők, és hazai diadalnak is örülhettek a jelenlévők: Európa-bajnoki övet szerzett a szegedi Magyar Kinga.Magyar Kingáról a közelmúltban már írtunk lapunkban: a 22 éves sportoló első profi ökölvívó címmérkőzését vívta szombaton, a WBL (World Boxing League) Európa-bajnoki övéért bokszolt - meg is szerezte.