Röplabda: Szeged a házigazda

A Szegedi RSE mindkét nemben kiharcolta a fináléba jutást, amelyen a négy versenyen elért pontszámok alapján a fiúknál kilenc, a lányoknál a legjobb tizenkét csapat küzd majd az elsőségért a József Attila Általános Iskolában szombaton 10 órától és vasárnap 9 órától, amikor az eredményhirdetés zárja az eseményt 19 órától.



A lányoknál a Gödöllő, a Szeged, a Szombathely (A csoport), a Delta, az MTK, a Dabronc (B csoport), a Vasas, a KESI, az UTE (C csoport), a Békéscsaba, a Szolnok és a RÖAK (D csoport), míg a fiúknál a Sümeg, a Szeged, a RÖAK (A csoport), a KESI, a Szolnok, a Dunaferr (B csoport), a Delta, a Dág és a Kodolányi (C csoport) érdekelt az eseményen. A SZRSE együttesei közül a lányok és a fiúk is a hatodik helyen kerültek a fináléba.