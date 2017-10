Rutai Balázs, a Tiszasziget játékosa a forduló gólvadásza

– Egy hete, az FK Szeged ellen szenvedtünk, most minden bejött – kezdte Rutai Balázs, a Tiszasziget megyei I. osztályú csapatának támadója, amikor a Zsombó ellen 8–0-ra megnyert bajnokiról kérdeztük. Rutai háromszor volt eredményes, a 34., a 43. és a 48. percben talált be.

– Az első gólomnál Rádi Martin adta a passzt, a kapus és a védő összeszaladt, így könnyű dolgom volt az üres kapu előtt. A másodiknál Drágity Dusántól kaptam a labdát, csináltam két lövő- cselt, majd kilőttem a hosszút. A harmadiknál a kapus fejéről leperdülő labdát fejeltem be körülbelül húsz méterről a kapuba – emlékezett vissza találataira a 19 éves játékos.A Tiszasziget annak ellenére vezeti a megyei I. osztályt, hogy egy utánpótláscsapatuk ki nem állása miatt egypontos levonást kaptak.– Az élen vagyunk, szeretnénk ott is maradni, ez a terv – fogalmazott.Rutai a hagyományos futball mellett strandlabdarúgóként is szerepel, nem is akárhogy: mint korábban megírtuk, a szegedi Szentes-Bíró Tamással egyetemben beválasztották a világ legjobb ötven játékosa közé. A győztest most szombaton Dubajban, a Strandlabdarúgó Sztárok Éjszakáján jelentik be.– A legjobb hármat hívták meg a rendezvényre, oda egyikünk sem került be, ennek ellenére Tamás nevében is mondhatom: óriási dolog, hogy felkerültünk a listára, egyáltalán nem számítottunk erre ilyen fiatalon – tette hozzá Rutai Balázs.