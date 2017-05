Rutin és tapasztalat van: Tizenhatodik világbajnokságára készül Karsai László

Csányi Béla szövetségi kapitány kilencfős férfi tekeválogatott-keretében két szegedi játékost találhatunk. Karsai László és Kiss Norbert is ott lesz a németországi Dettenheimben jövő szombaton kezdődő csapat-világbajnokságon.



– 1998 óta vagyok válogatottkeret-tag, míg 2002 óta sem csapat-, sem egyéni világbajnokságot nem hagytam ki – mondta Karsai László, aki így már a 16. vb-jére készülhet. – A mérlegem a csapatban három arany-, két ezüst- és egy bronzérem, míg van még egy egyéni és két tandem mix ezüstérmem is. A csoportban a dánok, a franciák és a csehek ellen egyaránt esélyesek vagyunk, bár az utóbbi válogatott mindig nehéz ellenfél volt.



Csoportelsőként a negyeddöntőben elkerülhetnénk a németeket, és a román vagy a szlovén csapat ellen játszhatnánk. A magyar együttes jó, és ugyan Kiss Tamásra térdműtét miatt nem számíthatunk, ám nélküle sem vagyunk gyengébbek, csak egy világklasszis hiányzik majd.



Kiss Norbert a 15. vb-jére készül, és hat aranyéremnél (három csapat-, egy-egy egyéni összetett, sprint- és tandemmix-elsőség) jár, emellett van három második és három harmadik helye is.



A női válogatottban is található egy szegedi származású tekés: Sáfrány Anita a Rákoshegy bajnokcsapatából került a Németországba utazó csapatba.