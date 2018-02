Rutinos védőkkel erősít a Székkutas

Kétarcú csapat volt az őszi idény során a H-Fest Székkutas TC, hiszen míg odahaza mindössze egyetlen találkozóját nem nyerte meg, addig idegenben csak kettő volt, amelyeken pontot tudott szerezni - igaz, azt a kettőt megnyerte. A nyolc győzelemmel megszerzett 24 pont a hatodik helyet jelenti a gárda számára, amelyik iksz nélkül tudta le a bajnokság első felét, pedig pár meccsből akár többet is kihozhatott volna - elég csak a Röszke, vagy a Balásztya ellen idegenben egyaránt 1-0-ra elveszített mérkőzésre gondolni.- A játék képe alapján sokkal több meccset kellett volna nyernünk idegenben, mint amennyit sikerült. Ezt főleg a rutintalanság számlájára írtuk, ennek tükrében hajtottuk végre a téli erősítéseket. - összegzett Horváth Zoltán , a Székkutas edzője. Ami pedig a transzfereket illeti, Nagy András Csongrádról, Marton Bence és Antal Krisztián Hódmezővásárhelyről, Kránitz Krisztián az orosházi OMTK-ULE-tól, Sipos Attila pedig Mindszentről érkezik a kutasiakhoz, így rutinos, egyaránt a védelemben bevethető labdarúgókkal bővül a gárda kerete. A veszteségek oldalán csupán Cseszkó Imre és Gojdár Balázs neve szerepel, előbbi a megyeegyes Deszkhez szerződött, míg utóbbi a munkahelyi elfoglaltságok miatt nem tud a csapat segítségére lenni a tavasz folyamán.Az érkezőkkel elsősorban a csapat védekezése szilárdulhat meg az idény második felére, hiszen a kapott gólok terén nem a legjobban teljesített a Székkutas az ősszel. - A dobogón szeretnénk végezni, ezekkel a változásokkal minőségben is előreléptünk. Személy szerint számomra csalódás lenne, ha nem szereznénk meg a második helyet, persze a szezon előtt úgy álltam hozzá, hogyha nem leszünk elsők, az is csalódás, de ez egy másik kérdés. - tette hozzá Horváth Zoltán.A felkészülés során a Téli bajnokságban lejátszott meccsek mellett már a Földeákkal és a Hódmezővásárhelyi FC U19-es csapatával játszott gyakorló mérkőzést a gárda, a bajnoki rajt előtt pedig még a Mártély ellen lépnek pályára a kutasiak.