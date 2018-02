Rybanska is Tokióról álmodik

Rybanska Natasa megkapja a lehetőséget Bíró Attilától. Fotó: MVLSZ

Az Európa-kupa voloszi tornáján a magyar női vízilabda-válogatott továbbjutott a sorozat hatos döntőjébe, de ami Csongrád megyei szemmel sokkal fontosabb: két szentesi játékos is segített ebben. Egyikük már megszokott név lett a keretben, a lapunk 2017-es év utánpótlás- sportolója díját is elnyerő Lekrinszki Gina Petra újra lehetőséget kapott a nemzeti csapatban.A másik Kurca-parti büszkeség viszont most debütált: Rybanska Natasa mindössze 17 esztendősen kapott meghívást hazánk legjobb felnőtt pólósai közé. Élt is a lehetőséggel, hiszen összesen hat góllal zárt, első találata pedig szépségdíjas lett, méghozzá az olimpiai ezüstérmes olaszok ellen.– Bíró Attila mondta, hogy nyugodtan lőjek, ha jó helyzetben érzem magam, hiszen engem egyáltalán nem ismernek. Nem is tudták, merre lövök, így bátran próbálkoztam. A kapufáról pattant be a labda, így a szívemnek még szebb és kedvesebb lett ez a találat – mesélt első válogatottságáról Natasa.A pöstyéni származású Rybanska utánpótlás-válogatottként még Szlovákiát képviselte. Amikor a nemzeti csapattal egy szentesi edzőtáborban vett részt, azonnal kiszúrták a Hungerit vezetői. Már a helyszínen tárgyalni kezdtek az igazolásáról, majd az ifjú tehetség át is tette székhelyét a Kurca-partra. Első szentesi szezonjában is bőven kapott lehetőséget a klubjában, ebben az idényben pedig már abszolút alapember.

– Nagyon szeretek Szentesen élni, itt imádják a vízilabdát, remek közegben vagyok a fejlődéshez. Kell is még dolgoznom bőven, most főként a kondíciómon, ezt a válogatottnál is éreztem. Kaptam is egyéni erősítő edzésprogramot, hiszen sokáig nem volt olyan erős fizikai felkészítésem, amit itt tapasztalok. Bíró Attila azt mondta, hogy elégedett volt velem, de én tudom, hogy ez még csak az út eleje, hiszen a tokiói olimpia az álmom – árulta el Natasa, vágyával pedig nincs egyedül, hiszen korábban Lekrinszki is ezt nyilatkozta lapunknak.Rybanska magyar válogatottba kerülése egyébként érdekes forgatókönyv alapján zajlott. Épp edzőtáborba utaztak a szentesiek, amikor a buszon érkezett Bíró Attila hívása, hogy a nemzetközi szövetségtől megjöttek a szükséges papírok, így már bevetheti a 190 centiméter magas ifjú pólóst, és Voloszban élne is a lehetőséggel. Így egy terven kívüli megálló érkezett Balatonkenesén, ahol Natasa vonatra szállt, és Budapest, majd Görögország felé vette az irányt.