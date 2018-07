Saját nevelések térnek vissza - Nem változtat a koncepción a Szentesi Kinizsi

Formálódnak. Fotó: Frank Yvette

Hiába a tavasz elején aratott győzelmek, ezt nem követte eredményes folytatás a Szentesi Kinizsinél, így a gárda csak a tizenegyedik helyen zárta a megyei I. osztály előző szezonját. Optimistán tekintenek a jövőbe a Pusztai László sporttelepen, immáron harmadik hete készülnek a szentesi labdarúgók, akiknek Némethy László heti öt edzést vezényel, a foglalkozásokat heti egy edzőmérkőzés egészíti ki. Augusztus elsején ugyan már a Sándorfalva elleni kupameccsen lesz érdekelt a Kinizsi, a gárda trénere azt mondta, nem a kupaszereplés áll a középpontban, hanem az, hogy egy versenyképesebb csapatuk legyen az idényre.Az erősítések terén három olyan játékossal állapodott meg a Szentes, akik futballoztak már a Kurca partján, vagy adott esetben éppen onnan indult a karrierjük. A 22 éves Molnár Zsolt a Csongrádtól térhet vissza Szentesre, akárcsak a 19 éves kapus, Tóth Levente. A 21 éves, sérüléssel bajlódó Lőrincz Bence is ismerős lehet a szentesi szurkolóknak, a klub neveltje Kiskunfélegyházáról tér vissza, mellettük pedig az ifjúságiaktól is próbálnak beépíteni fiatalokat a felnőttegyüttesbe.Távozókról nem beszélhetünk, ám Bordács László a munkahelyi elfoglaltságát nem tudja összeegyeztetni a megyei I. osztályú focival, így várhatóan a klub megyeháromban szereplő második csapatában játszik a továbbiakban.– Célunk továbbra is az, hogy elsősorban helyi játékosokkal szerepeljünk. Nagyon kemény alapozó munkát végzünk, amit egy erőnléti edző is segít, reméljük, a szezon közben is tudunk majd ilyen típusú foglalkozásokat tartani.Az első nyolc hely valamelyikére szeretnénk odaérni a következő szezonban – fejtette ki Némethy László, a Szentes edzője.A Szentesi Kinizsi már letudott egy edzőmeccset, amin a Pálmonostora ellen 4–2-s sikert aratott hazai környezetben. A bajnoki rajtig még négy mérkőzést játszanak.A Szentesi Kinizsi felkészülési programja, ma, 10: Szentes–Kiskunfélegyháza, augusztus 4., szombat, 10:Szentes–Székkutas, augusztus 10., péntek: Pálmonostora–Szentes.