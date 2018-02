Sakkoztak is a műjégpályán - galéria

Hazánkban közel 150-en gyakorolják a curling sportágat, amit leginkább a televíziós közvetítésekből ismerhetünk. Játszani viszont egyelőre csupán a budapesti, Kamaraerdőben található pályán játszhatjuk, ugyanis itt van az ország egyetlen curlingpályája - mert hogy hiába zajlik ez a sport is a jégen, a jégkorongmeccsekre használt pálya nem megfelelő curlingezésre, mert speciális jégfelületet igényel a játék. Kedden a Szegedi Sport és Fürdők Kft. újból megszervezte a Téli sportok napját, ennek keretein belül pedig curling bemutatót is láthattak az iskolások és az érdeklődők. A sportág kétszeres, vegyes páros számban világbajnok sportolója, Kiss Zsolt érdeklődésünkre elmondta, bárkinek ajánlaná a curlinget, aki kedvet érez hozzá, hazánkban a legidősebb játékos 70 év feletti, aki hatvanon túl volt, amikor először kipróbálta a sportot.- Sok kicsi elemből áll össze a játék, itt is jelen van a fizikális rész, persze nem annyira, mint az ökölvívásban. Egy meccs három óra is lehet, és elfordulhat, hogy egy nap három meccset is játszunk, kilenc óra jégen eltöltött idő igen megterhelő. Míg a sakkban odahelyezzük a bábut, ahova szeretnénk, itt meg is kell tudni dobni azt. Rengeteget számít a stratégia, csapatmunkáról van szó, a játékosoknak nagyon kell ismerniük egymást, négy ember összehangolt munkájáról beszélünk - részletezte Kiss Zsolt.A Palancsa Dorottyával vegyes párosban kétszeres világbajnok játékos elárulta, mintegy huszonöt fős jelenleg a curling utánpótlása, bár ezen segíthet, hogy Újpesten a tervek szerint hamarosan megépül egy új, négysávos pálya. A juniorok között 2016 márciusában az A csoportos világbajnokságon negyedik helyett szerzett női válogatott jelenti eddig a legjobb eredményt, akik a sportág nagyhatalmai, így a skandináv országok, az Egyesült Államok és Kanada részvételével zajló tornán tudtak negyedikként végezni. Kiss Zsolt hozzátette, a szegedi és az ehhez hasonló rendezvények sokat segíthetnek abban, hogy népszerűbb legyen a játék.A Téli Sportok napján jégkorong és jégtánc bemutatót is láthattak a gyerekek, és közelebbről is megismerkedhettek a jeges sportokkal, így a síelés és a snowboarddal is.