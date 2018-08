Sándorfalváról jutott a BL-ig: Csányi Diána az MTK női labdarúgócsapatát erősíti

Lendületben. Csányi Diána (10) a Bajnokok Ligájában játszhat az MTK mezében. Fotó: MTK

Kiütéses sikerrel kezdtek



A magyar bajnok MTK házigazdaként gólzáporos győzelemmel kezdett a női labdarúgó Bajnokok Ligája budapesti selejtezőcsoportjában.

Az MTK kedden a koszovói KFF Mitrovica ellen lépett pályára, és 2–0-s első félidőt követően az 51. percben már 4–0-ra vezetett – a negyedik gólt Csányi szerezte –, majd végül ötgólos különbséggel 6–1-re nyert. A házigazda kék-fehérek a következő fordulóban, pénteken a török együttessel találkoznak az Új Hidegkuti Nándor Stadionban.

Eredmények, női Bajnokok Ligája, selejtező, 4. csoport, 1. forduló: MTK–KFF Mitrovica (koszovói) 6–1, Slavia Praha (cseh)–Atasehir Belediyespor (török) 7–2, a további program, 2. forduló, péntek, 18: MTK–Atasehir Belediyespor, Slavia Praha–KFF Mitrovica, 3. forduló, hétfő, 17: MTK–Slavia Praha, KFF Mitrovica–Atasehir Belediyespor.

Ötödik szezonját kezdte meg az MTK Budapest női labdarúgócsapatánál Csányi Diána, aki ezen a héten Bajnokok Ligája-selejtezős mérkőzéseken lép pályára csapatával az Új Hidegkuti Nándor Stadionban. Tíz csoport győztese, illetve a két legjobb második jut a 32 csapatos főtáblára. Legutóbb 2014-ben sikerült ez, ekkor már Csányi is csapattag volt. Most a cseh Slavia Prahán, a török Belediyesporon és a koszovói KFF Mitrovicán keresztül vezethet az útja az októberben kezdődő csoportkörbe a bajnoki döntőben a Ferencvárost legyőző MTK-nak.– Nehéz dolgunk lesz, kemény ellenfelekkel sorsoltak össze bennünket – jellemezte a selejtezős csapatokat Csányi. – A Slavia 10. a világranglistán, mi a 43. helyen állunk tíz pozíciót javítva. Másik két ellenfelünk a 86., illetve a 106., de ezek nem jelentenek semmit. Mindenki győzni szeretne. A koszovóiak ellen már nyertünk, majd a törökök ellen játszunk, a várhatóan mindent eldöntő Slavia-meccs lesz az utolsó.A 20 éves Csányi már bemutatkozott a felnőtt női válogatottban. Szentesen született, sportkarrierje azonban Sándorfalván kezdődött 2009-ben fiúk között, ahonnan 2012-ben igazolt első női klubjához, a fővárosi 1. FC Feminához, majd a 2013–2014-es szezon tavaszi idénye óta az MTK labdarúgója.– A sportkarrierem Sándorfalváról indult, akkoriban idő- sebb Gonda László és a fia, ifj. Gonda László voltak az edzőim, akiknek a mai napig nagyon hálás vagyok. Rengeteget segítettek elindulni a pályámon, ami nélkül nem juthattam volna el odáig, ahol most vagyok – fejezte ki háláját. – Az pedig óriási megtiszteltetés számomra, hogy már játszhattam a nemzeti csapatban. Ha lehetőséget kapok a szövetségi kapitánytól, akkor mindig azon vagyok, hogy maximálisan éljek a lehetőségemmel – mondta a háromszoros magyar bajnok sportolónő.Nem lenne ismeretlen a Csongrád megyei lány számára a Bajnokok Ligája csoportkörének légköre, ha bejutnának, mivel 2014-ben is sikerrel vették a selejtezőt. A nyolcaddöntőben az osztrák Neulengbach ejtette ki őket hosszabbításban.– A párharc első meccsén 2–1-re kikaptunk itthon, de idegenben ledolgoztuk a hátrányunkat, és 2–1-gyel fújta le a játékvezető a rendes játékidőt.A kétszer tizenöt perces hosszabbítás végén egy erősen vitatható tizenegyest kapott az osztrák csapat, amelyet értékesített, így a 2–2-es döntetlen az ő továbbjutásukat jelentette – emlékezett vissza Csányi Diána, az MTK Budapest Csongrád megyei labdarúgója.