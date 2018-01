˝Sanyi bácsi, jó napot! Bajnok lett a csapatod!˝ Gyürki Ernő-életműdíjasunk: Nyári Sándor röplabdaedző

Nyári Sándor (balról) Méhes Gábortól vehette át a Gyürki Ernő-életműdíjat. Fotó: Karnok Csaba

Ettől az évtől kezdve egykori kollégáinkról neveztük el az életműdíjakat, amelyeket minden év végén Az év sportolója díjátadó gálán vehetnek át a díjazottak. A Csongrád megyei elismerés a fotós Gyenes Kálmánról, a szegedi pedig a Délmagyarország sportrovatának egykori vezetőjéről, Gyürki Ernőről lett elnevezne.Valahol szép dolog, hogy a Gyürki Ernő-életműdíjat éppen Nyári Sándor, a Medikémia Szeged bajnok röplabdacsapatának mestere vehette át először. A díjat egykori kollégánk, a Sport TV kommentátora, Méhes Gábor adta át. Kollégánk és a röplabdaedző szoros kapcsolatot ápolt egymással, Gyürki Ernő tudósított a szegedi együttes meccseiről.

– Szolnoki vagyok, jelenleg a fővárosban élek, de Szeged nekem a szívem csücske marad – nyilatkozta az idén 70. születésnapját ünneplő Nyári Sándor. – Rengeteg barátom lett a városban, ahol mindig kiemelkedő sportélet zajlott, és kiváló közösséget alkottunk. Szép emlék a szegedi időszak, 28 évet éltem itt, amire sokat gondolok. Remek csapatunk volt, sok nagy sikert értünk el, a Medikémia Szeged pedig a város történetében először lett magyar bajnok labdajátékban.Nyári Sándor továbbra is aktív. Sokat szerepel szakkommentátorként a tévében, illetve a sportágtól sem szakadt el.– A Budakeszi úton található általános iskolában tartok edzéseket. Ez sem véletlen, két leányunokám is idejár. Kislányomnak három gyermeke van, így a három unokámmal is sok időt töltök, nem unatkozom, minden napra van valami program.– Nagy megtiszteltetés ezt a díjat átvenni – zárta a beszélgetést Nyári Sándor –, olyan sportemberek között lehetek, akik között élmény minden perc. Gyürki Ernő sokat írt rólunk, részese volt azoknak a sikereknek, amelyeket a Medikémia Szeged elért. Biztos, hogy ez a díj főhelyre kerül majd otthon, büszke vagyok rá, hogy én lehetek az első, aki a Gyürki Ernő-életműdíjat átveheti.