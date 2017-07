Sárkányhajók Eb-csatája a Maty-éren

Névsorok



Összesen három szegedi egyesület vesz részt az Európa-bajnokságon, így lesz kinek szurkolni a klubok mezőnyében.

A csapatnévsorok, Szegedi Sárkányhajó Egyesület: Balaicz Judit, Baráth Brigitta, Bodrogi Márta, Ispánki Nikoletta, Lajtos Tivadarné, Maróti Edit, Papp Renáta, Pálfi Éva, Pócsik Tímea, Szél Szilvia, Tóth Ágnes, Vetró Orsolya, Balaicz Tibor, Bán Zoltán, Bite Zsolt, Börcsök Pál, Czigány Viktor, Csomós Zsolt, Dombi Miklós, Fábry Richárd, Hackler Erik, Kormányos Zoltán, Máté Péter, Molnár Péter, Selmeczi Gábor, Sipos Tamás, Stájer Csaba, Szuhai Imre, Tóth László, Tóth Róbert, Zombori Tibor.

HidraGén: Baradné Kiss Melinda, Kovács Andrea, Bóka Annamária, Horváth Katalin, Rostás Viola, Ulviczki Anikó, Kovács Krisztina, Dajka Gyöngyi, Havancsák Andrea, Krisztin Anita, Patik Ildikó, Tóth Attila, Nagy János, Molnár Zoltán, Tóth Tamás, Erdei András, Börcsök Tamás, Varga Zoltán, Nagy Zoltán, Lengyel Ádám, Olmosi Róbert, Makai József, Szucsik Gábor, Pesztránszky József, Baranyi Ernő, Vass Dániel, Papp Ildikó (dobos), Molnár Péter (kormányos).

Szegedi Vízisport Egyesület: Illés István, Józsa Edina (dobos), Ábrahám Tiborné, Magyar Ilona, Stefánné Kopasz Anikó, Fonyó Nikoletta, Szatmári Ágnes, Farkas Katalin, Kalmár Krisztián, Berkó Károly, Tóth József, Szatmári József, Molnár József, Molnár Tibor, Ábrahám Tibor, Tóth Róbert, Kis Gábor, Keskeny Balázs, Varga Richárd, Fincúr Ádám, Balla Tamás, Fekete Máté, Kovács Gergő, Takács Márton.

A sárkányhajózás népszerűsége tagadhatatlan, a fejlődése folyamatos. Legyen szó céges rendezvényről, városi versenyről, fiatalok eseményéről, a jelentkezők száma már-már meglepő – magas. És most itt lesz a hétvégi nemzeti és klub Európa-bajnokság, amelyet a szegedi Maty-éren rendeznek meg, és amelyen tíz ország 40 csapata indul, a résztvevők száma pedig elérheti az ezer főt is.A viadal egyszerre nemzeti és klubszintű is. Az előbbi kategóriában a magyar hajók például a szolnoki válogató alapján kvalifikálhattak, míg az utóbbiban voltaképpen mindenki startolhat klubszínekben, aki szeretne. A nemzeti verseny nagy részét a pesterzsébeti Römi KKSK fedi le, míg a klubok mezőnyében lesz nagykanizsai, tatai, velencei – és három szegedi egyesület is (lásd keretesünket – a szerk.). A magyarok mellett az ukrán és a román egységek indulnak minden nemzeti számban, de a németek és az oroszok is komoly egységekkel érkeznek majd. A három távon (200, 500 és 2000 méter) mindkét kategóriában hirdetnek győztest, sőt lesznek külön 10 és 20 üléses számok is. A döntőkben hat egység indulhat maximum egyszerre. A magyar csapat legnagyobb nevei: Csay Renáta, Kövér Márton, Bara Alexandra, Györe Attila.Az eseményen a szerda a hivatalos edzésnap, majd csütörtökön 200 (egész nap), pénteken 200 (délelőtt) és 2000 (délután), szombaton 500 (egész nap), míg vasárnap 500 (délelőtt) és 2000 (délután) méteres elő- és középfutamokat, valamint döntőket rendeznek a Maty-éren – a belépés ingyenes.– Biztos vagyok benne, hogy a szervezés abszolút profi lesz – nyilatkozta Patyi Melinda, a szövetség sárkányhajós szakágvezetője, aki sík vízi kajakosként kétszeres világbajnok volt K2, majd K4 200 méteren. – Erre garancia a magyar szövetség, amely már a sokadik világversenyét rendezi. A Maty-ér pedig a legjobb helyszín, erről én magam is meggyőződhettem aktív kajakosként.