Sarnyai Tamás, az Apátfalva játékosa a forduló gólvadásza

Bár a labdarúgó megyei II. osztályban a röszkei Pipic Barnabás kitett magáért, mesterötöst lőtt Csanyteleken, amellyel csapata 5–1-re győzött, ám az elmúlt héten ő volt sorozatunk szereplője, ezért ezúttal másik játékos következik. Az apátfalvi Sarnyai Tamás két gólt is szerzett Nagymágocson, csapata 3–1-re nyert.– Nagyon kellett ez a siker, hiszen hiába állunk az élcsoportban, a meccs előtt a kieső helyek sem voltak messze – mondta Sarnyai, akinek csak névrokona a szőregi Sarnyai Róbert. – Az első húsz percben nem sok közünk volt a meccshez, vezettek is a hazaiak, de az első gólunk sokat jelentett. Szabó Norbi adott egy remek lab-dát, amellyel a kapuig futottam, és lőttem a hálóba. A második gólnál a kapus Köteles Attila kirúgása után a védő fölött átpattant, így került elém a labda, és egyéni akcióból, a kapust kicselezve helyeztem a kapuba – a két találat között mindössze öt perc telt el. Ezzel 2–1-re vezettünk, így nyugodtan mehettünk szünetre, majd még növeltük is az előnyt.Apátfalván sokat javult a sportolók, így a labdarúgók helyzete is.– A sportcsarnokunkat hamarosan átadják, az iskolai műfüves pályát is felújították – mondta SarnyaiTamás, aki munka mellett futballozik. – A célunk ebben a bajnokságban a dobogó, ezért mindent meg is teszünk az edzéseken, illetve futsalozunk is a területi bajnokságban. Egyéni ambícióm nincs különösebb, inkább mindent alárendelek a csapatnak.