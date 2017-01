Schildkraut Krisztián újból a pályán

Az év eddig legváratlanabb sporthíre volt, hogy Schildkraut Krisztián újrakezdi a röplabdát, a 47 éves feladó az NB I-es MAFC játékosa lesz az idei szezonban. Szegeden nagy kedvenc volt, igazi fenegyereknek számított.– Miért játszom újból? – kezdte a beszélgetést a Fóton élő sportoló. – Tavaly Németországba mentem dolgozni és játszani. Bajorországban, Eltmann városában éltem. A Bundesliga II-ben éllovas csapatnál edzettem, mellette edzősködtem is. De nem jött be az élet, nem tudtam folyékonyan németül, a család is távol volt, így visszajöttem.A témát keresse a Délmagyarországban! Fizessen elő a napilapra!