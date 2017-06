Segítségre vár a Phoenix Fitness

Kiválóan sikerült a kvalifikációs sorozat, így a klub fennállása során először kijutott az októberi, dublini Európa-kupára: Tőkés Laura révén egy egyéni versenyző és három csapatgyakorlat, összesen tizenhat sportoló szerzett indulási jogot. Szintén kijutottak az eseményre a vásárhelyi Hód-Fitness SE sportolói, eredményeikről utánpótláshíreink között olvashatnak.



Székesfehérváron Tőkés második lett, ezzel kvalifikált az Ek-ra, Kecskés Réka ötödik helyen végzett. A B kategóriás csapatversenyen A festőpaletta színei nevű formáció (Domonkos Luca, Gábor Regina, Jankó Hanna, Narozsnik Laura, Szőnyi Noémi, Vidiczki Jázmina) győzött, és elhozta a Grand Prix-győztesnek járó kupát is, az If I had you (Magyar Janka, Patkó Panna, Révész Liza) a negyedik helyen végzett.



Kiskunhalason debütált a fitkid új, BigFree elnevezésű kategóriája, ahol korosztálytól függetlenül versenyezhettek: itt a Phoenix edzőiből és versenyzőiből összeállt csapat (Tőkés Laura, Kéri Romina, Gera Dorottya, Krivokapics Katarina, Magyar Janka, Kecskés Réka, Kecskés Lili, Szabó Nóra, Czavalinga Dóra, B. Tóth Lili) Illuzionisták néven harmadik lett, ami Ek-kvalifikációt ért. A Pink Pan- ther (Gera Dorottya, Kéri Romi- na, Tőkés Laura) és a Look at me (Kecskés Lili, Kecskés Réka, Krivokapics Katarina, Szabó Nóra) a negyedik helyen végzett, utóbbi az egész éves összesített eredmények alapján szintén kvalifikált. A Lego csapat (Göröncséri Virág, Keresztúri Kata, Narozsnik Laura, Sisák Barbara, Szabó Vivien, Vidiczki Jázmina) a második helyen végzett, ők is megnyerték a Grand Prix-sorozatot, így utazhatnak Dublinba. Egyéniben Keresztúri és Szabó második, Göröncséri harmadik, Magyar negyedik, Vidiczki ötödik helyen végzett, Keresztúri korcsoportjában a szezon legjobbjának bizonyult. A lányokat Almási Dóra, B. Tóth Lili, Balázs Kinga és Czavalinga Dóra készítette fel.



A dublini Európa-kupán való indulás komoly költséggel jár, ehhez és sikeres szerepléshez a Phoenix Fitnessnek támogatásra és segítségre lenne szüksége. A kis és a nagy felajánlásoknak is örülnek: a kiemelt szponzorok számára külön csomagjuk van, amiről személyesen tájékoztatják az érdeklődőket. A részletekről telefonon B. Tóth Lilinél (70/632-0407) és Czavalinga Dóránál (30/439-3590) lehet érdeklődni, emellett a phoenix.fitness@outlook.com e-mail-címen és a Phoenix Fitness Facebook-oldalán kérhető tájékoztatás. Utalási lehetőség: Magyar Fitness Szövetség, 3A Takarékszövetkezet, számlaszám: 69500156-11011671-00000000

– a közleményben szerepeljen, hogy „Phoenix Fitness támogatás", amennyiben cég támogat, akkor adószám és cégnév is szükséges.