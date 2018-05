Show lesz parton és vízen: irány a Maty-ér! - Remek hangulat és sok érdekesség várható a világkupán

A siker biztos. Kezdődik a szegedi Maty-éren a kajakos, kenus világkupa. Fotó: Karnok Csaba

Az utolsó pillanatban jelentkező két újabb nemzet révén immár 62 ország legjobbjai mérik össze tudásukat a gyorsasági kajakos, kenus világkupán a Maty-éren – a legnépesebb a magyar csapat, amely 62 fővel képviselteti magát. Spanyolország 41, Nagy-Britannia 38, Lengyelország 35, Kína 32, Kanada 31, Oroszország, Szerbia és Üzbegisztán 29-29, míg Németország 27 versenyzőt nevezett, de indul venezuelai, guami, kubai, ír, iraki és chilei sportoló is Szegeden.És a show nemcsak a vízen lesz látványos, hanem a parton is: a helyi műsorvezető például a szegedi Méhes Gábor, aki különböző információkkal látja majd el a szurkolókat. Igazi showman Büdi Szilárd, aki a zenés szórakoztatást biztosítja, illetve az eseményt három napot át közvetítő M4 Sport stábját Szalay Edit, Székely Dávid és a szegedi Bittmann Emil erősíti majd.Lényeges információ, hogy a 40C jelű ingyenes autóbuszjáratok újra a szurkolók rendelkezésére állnak, és péntektől vasárnapig külön menetrend szerint közlekednek. Aki pedig autót használ, annak a Bajai út felől a pálya mellett érkezési sorrendben biztosítanak helyet autónként 1500 forintos napijegy megváltásával.A magyar keretben az NKM Szegedet Varga Katalin, Suba Róbert, Kárász Anna, Nagy Bianka, Molnár Csenge, Birkás Balázs, Kuli István, Nádas Bence, Bodonyi András képviseli, az Algyő színeiben pedig Kopasz Bálint startol.Gyorsasági kajakos, kenus világkupa, Szeged, Maty-ér.A verseny programja, ma, 14 órától: parakenu elő- és középfutamok, 18.20: VL1 200 m férfi A döntő, 18.25: VL1 200 m női A döntő.Péntek, 8 órától: elő- és középfutamok, 12.24: parakenu A döntők (12.24: KL1 200 m férfi, 12.30: KL2 férfi 200 m, 12.36: VL2 női 200 m). 14.30-tól: középfutamok, 15.35-től: parakenudöntők (benne 15.41: VL3 női 200 m A döntő, 15.47: KL3 férfi 200 m A döntő); 16.30-tól: A döntők (16.30: férfi C2 1000 m, 16.41: női K1 1000 m, 16.52: férfi K2 1000 m); 18 órától: elő- és középfutamok.Szombat, 8 órától: elő- és középfutamok, 11 órától: parakenudöntők (11 óra: KL1 női 200 m, 11.06: VL2 férfi 200 m, 11.12: KL2 női 200 m, 11.18: VL3 férfi 200 m), 11.32-től: B és C döntők, 12.19-től: A döntők (12.19: női K1 500 m, 12.28: férfi K1 1000 m, 12.39: férfi C1 1000 m, 12.56: női C2 200 m, 13.04: férfi K2 200 m, 13.19: női K2 500 m, 13.28: férfi C2 500 m, 13.44: női C2 500 m, 13.53: férfi K2 500 m); 14.05-től: B döntők, 15.40-től: elő- és középfutamok.Vasárnap, 8 órától: középfutamok, 10.45-től: B és C döntők, 11.33-tól: A döntők (11.33: női K1 200 m, 11.41: férfi C1 200 m, 11.49: férfi K1 200 m, 12.02: női C1 200 m, 12.10: női K2 200 m, 12.18: férfi C2 200 m, 12.31: férfi K1 500 m, 12.40: női C1 500 m, 12.54: női K4 500 m, 13.02: férfi C1 500 m, 13.10: férfi K4 500 m), 13.24-től: B és C döntők, 14.50-től: A döntők (14.50: női C1 5000 m, 15.30: férfi C1 5000 m, 16.05: női K1 5000 m, 16.40: férfi K1 5000 m).