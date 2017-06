Siha lett a SZEOL edzője

Az NB II-ből az előző szezonban újoncként kieső SZEOL SC négy bejelentést is tett: a szegedi klub trénere Siha Zsolt lesz, segéd- edzőjének Vellai Áront választották, az augusztustól a labdarúgó NB III Közép csoportjában szereplő csapat mérkőzéseit továbbra is az SZVSE-pályán rendezik, a következő szezonban pedig minden hazai bajnoki ingyen látogatható lesz. Az infrastruktúrára és a szurkolók pénztárcájára gondolva utóbbi kettő mindenképp jó hír, az új vezetőedző pedig ismerős a drukkereknek, hiszen Siha éveken át a kék-feketék korábbi trénere, Tóth Ákos segítője volt.



– Ákostól tanultam a legtöbbet, hiszen Mórahalmon három éven át a játékosa voltam, majd a SZEOL SC kispadján is közösen dolgoztunk. Magasra tette a lécet, kétszer is egy osztállyal feljebb juttatta a csapatot

– hangsúlyozta Siha Zsolt.



– Rágódtam rajta, hogy elvállaljam-e a feladatot, hiszen amellett, hogy óriási megtiszteltetés, nagy felelősség is ez a munka. Végül úgy döntöttem, belevágok, és egy olyan együttest szeretnék, amely minden ellenféllel szemben felveszi a kesztyűt.



Ennél konkrétabb tervről nem beszélt az új tréner – érthető okokból. Egyrészt mert az ellenfelek körül sok a kérdőjel, az egyaránt komoly erőt képviselő Pécsről, Tiszakécskéről, Dunaújvárosról, Kozármislenyről és Szigetszentmiklósról sem tudni, hogy mely csoportokba kerülnek. Másrészt pedig a keret még épphogy alakul, érkező egyelőre nincs, csak öt távozó. Kölcsönadása után visszatért Paksra Nagy Richárd, a védő Fehér Imre tavasszal szintén kölcsönben játszott a SZEOL-ban, ő az NB I-es bajnokcsapat Honvédnál kezdte el az edzéseket, míg a szegedi nevelésű Vágó Levente Szigetszentmiklós helyett végül Mosonmagyaróvárra szer- ződött. A görög utánpótlás-válogatott Ikonomu Konsztantinosz a Szeged 2011-nél folytatja, míg Puskás Csaba a szintén NB III-as Mórahalomnál játszik a következő szezonban.



– A névsorunkkal kapcsolatban csak annyit tudok mondani, hogy 14-15 játékost szeretnénk megtartani az eddigi keretből, de sok mindentől függ, hogy ez sikerül-e – nyilatkozta Siha.



Segédedzője is ismerős lehet a megyei futballkedvelőknek, hiszen Vellai Áron az elmúlt három szezonban Szőregen, Algyőn és Csongrádon játszott, illetve az SZTE EHÖK SE futsalcsapatát is erősítette. A szakmai stábban a kapusedző személye nem változott, ezt a feladatot továbbra is Bagdi Ferenc látja el.