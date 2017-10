Sikerrel kezdett a Taylor&Nash női vízilabdacsapat

Női vízilabda OB I, 1. forduló. Szeged, SZUE, 100 néző. Vezette: Birri, Bene.Hosking (6 védés) – Mihály 1, Lengyel A. 1, KÁDÁR 2, Rácz, BELL 3, Lengyel D. 1. Csere: Árkosy 1, Tóth V., Botka, Pengő 1, Tóth P.Molnár Péter.ZIRIGNÉ SÓS (9 védés) – Szellák 1, Bicskei 1, Tátra, RITZ 2, Ádám 1, Keresztes. Csere: Zanleitner N., Jenei.Zanleitner Krisztián.– emberelőnyből: 5/2 ill. 5/1.A vendégek szereztek vezetést, Bell góljaival azonban fordított a Szeged, a félidőben már 3–1-re vezettek. Amilyen gólszegény volt az első két negyed, olyan gólgazdaggá változott az utolsó két nyolc perc. Szerencsére ebben is a hazaiak akarata érvényesült, így a végén magabiztos, 10–5-ös győzelemmel kezdő- dött az új szezon.A Szeged szerdán 18.30-kor ismét hazai környezetben száll harcba a bajnoki pontokért, az Eger együttesét fogadják.– Tavaly is hasonló volt a koreográfia, mint most. Az elején kimaradtak a helyzetek, azután megnyugodtunk, szép gólokat szereztünk, és a végén magabiztos győzelemmel kezdtük a szezont.