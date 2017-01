Hódmezővásárhely egyik kedvenc sportja a női kézilabda: ki ne emlékezne rá, milyen remek meccseket játszott egykor a HNKC a Hódtói Sportcsarnokban? Az élvonalbeli klub 2010-ben szűnt meg, ám nem mindenki törődött bele abba, hogy a sportág eltűnjön a városból. Alakult egy egyesület, amely a megyei bajnokságból indulva, tele saját nevelésű játékossal a tavalyi szezonban húsz meccsen tizennyolc sikert aratva megnyerte az NB II-t, így a most futó szezonban először a másodosztályban bizonyíthat, ahol újoncként már négy győzelmet arattak.– Amikor 2010-ben megszűnt a csapat Vásárhelyen, a két István, elnökünk és ügyvezetőnk nem hagyta annyiban a helyzetet. Sokat kell még dolgoznunk, hogy feljebb jussunk, de ez a cél – mondta Gaál Adrienn vezető- edző, korábbi válogatott játékos.– Az átlagéletkorunk 18 év körül lehet, mondanom sem kell, így még nehezebb a dolgunk – tette hozzá a díját-adónkon a 23 esztendős csapatkapitány, Kothencz Vivien – Sikert elérni a sportban jellemzően munkával lehet, ebben hiszünk. Mi a kezdetektől fogva meghatároztunk egy célt, ennek a mentén haladunk jelenleg is – mondta Áncsán István ügyvezető, akihez Klemm István elnök is csatlakozott. Érdekesség, hogy mindkettejük gyermeke az első csapat tagja: Áncsán Fanni és Klemm Kata egyaránt 16 esztendősen kap rendszeresen lehetőséget.Az NB I/B Keleti csoportjának tabelláján a tizenegyedik helyen álló Hódmezővásárhelyi Leány Kézilabda Club számára február 12-én, vasárnap folytatódik a bajnokság, akkor a Pilisvörösvár vendégei lesznek, míg az első 2017-es hazai bajnoki február 18-án, szombaton lesz az Eszterházy KFSC ellen.