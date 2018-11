Sima győzelmet aratott a SZEOL

SZEOL SC–Dunaújváros 2–0 (1–0)

Labdarúgó NB III, Közép csoport, 13. forduló. Szeged, SZVSE-stadion, 250 néző. Vezette: Dolnegó Bálint – jól (Máyer, Kovács).

SZEOL SC: Leindler 0 – Rácz 6, Gál 6, Gajág 6 – Tomisics 6, Ondrejó 6, Pócs 6 (Bozóki – 91.), Grünvald 8, Beretka 6 (Papp – 87.) – Kéri 6, Horváth P. 6. (Péter – 78.) Vezetőedző: Siha Zsolt.

Dunaújváros: Pokorni – Varga R, Kis B., Farkas V., Kiss P. (Hompót, 72.), Zvara, Puskás, Horváth K., Tóth, Szepessy (Tapiska, 72.), Sándor. Vezetőedző: Lőrincz Emil.

Gólszerző: Grünvald (45., 70.).

Sárga lap: Kéri (53.), Rácz (64.), ill. Sándor (11.).

Kiállítva: Varga (23.).





Jól kezdett a SZEOL SC a Dunaújváros ellen, számtalan szögletig eljutottak a szegediek, akik a mezőnyjátékot is uralták. Horváth Péter távoli lövése után Pokorni bravúrjára is szükség volt, aki kiszedte a labdát a keresztléc alól. A félidő felénél Varga rúgta meg a földön fekvő Gajágot, amiért egyből pirosat kapott. Az emberelőnyét közvetlenül a félidő lefújása előtt váltotta gólra a SZEOL, egy sarokrúgás után Gál megcsúsztatott labdáját Grünvald sodorta be közelről.



A második félidőben sem engedett komoly lehetőséget ellenfelének a SZEOL, amely lendületesen futballozott a szünet után is. A megnyugvást jelentő második találatot ismét Grünvald szerezte, aki egy kontra után az ötös bal sarkáról lőtt a hosszú sarokba, ezzel eldöntve a meccset. Győzelmével a SZEOL harmadik helyen áll a bajnokságban.



Siha Zsolt: – A kiállításig is az történt a pályán, amit mi szerettünk volna. Nem emlékszem a Dunaújváros kaput eltaláló lövésére, amelynek kapusa viszont két bravúrt is bemutatott. Tükörsima meccset játszottunk, elégedett vagyok a srácokkal.