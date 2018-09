Sima lett a rangadó

Ifjúságiak, B csoport

6. forduló: Móravárosi Kinizsi–Szatymaz 4–1, Nagymágocs–St. Mihály 2–4, Apátfalva–Csanytelek 2–1, Üllés–Tömörkény 3–2, Röszke–Székkutas 2–3, Balástya–Mórahalom 0–6.

A hétvégi program

7. forduló, szombat, 16 óra: Csanytelek–Baks, Kiszombor–SZVSE II., Deszk–Móravárosi Kinizsi, Mindszent–Nagymágocs, Tömörkény–Balástya. Vasárnap, 16 óra: Csengele–Földeák, Mórahalom–Apátfalva, St. Mihály–Üllés.

Balástya, 150 néző. Vezette: Mucsi Zsolt – közepesen (Fodor, Hilák).Prcic 8 – Madár 5, Simon 7, Gyuris 7, Tóth 6, Batancs 6, Szűcs 6, Nagymihály 6, Vámos 7, Kiss 7, Bárkányi 6.Nyerges Dániel.Ótott-Kovács 7 – Németh 7,5, Horváth 7, Szekeres 7 (Dobák A. 7), Király 7,5, Nyári 8 (Papdi –), Babarczi 7 (Savanya 7), Hevesi M. 7, Bokányi 7, Dobák T. 7 (Tari –), Dobák N. 8 (Gercsó –).Hevesi Tibor.Vámos (10.), ill. Nyári (12.), Király (24.), Dobák N. (36.), Bokányi (90.).– Jó iramú meccsen a sok hiányzónk miatt nehezebb dolgunk volt, de szépen helytálltak a srácok. Nagy küzdelemben kikaptunk, de nincs világvége, folytatjuk a munkát. Gratulálunk a Mórahalomnak!– Három rangadót játszunk egymás után, ezért taktikát váltottunk, ami a védekezésünk szempontjából jól működött. A támadásaink befejezésével voltak gondok, az eredmény a hazaiakra nézve hízelgő, akikkel sportszerű meccset vívtunk.Nem tudott kiállni a Kiszombor, elmaradt a baksi meccs. Hiába van 22 igazolt játékosa a Kiszombornak, ebben az idényben már több alkalommal is épphogy ki tudott állni a csapat, most pedig ez nem jött össze. A Baksnak előre szóltak a zomboriak, hogy nem tudnak megjelenni az idegenbeli találkozón, hiszen csak hat játékos vállalta volna a szombati játékot.Domaszék, 12 néző.Szalai Szabolcs (Gargya, Minda).Schmidt – Matus, Faragó, Mészáros, Kanalas, Mezei, Egervári, Gánti, Klippel, Longa (Kiefer), Bacsa.Schmidt Dániel.Cserháti – Dékáy, Kulcsár, Gurdics, Ornyik, Csige, Nagy, Tóth K., Bitó I., Balog (Váradi), Tóth Sza. (Nagymihály).Kun-Szabó Tibor.Mezei (50.).mindenki, ill. Kulcsár.Makó, 100 néző.Burzon Márk (Soós, Bereczki).Fazekas – Varga V., Pataki (Bán), Horváth, Bakos (Rékasi), Sarnyai (Köteles), Varga Á. (Szilvási), Rakity, Varga Cs. Juhász D. (Sinkoros-Szabó), Béres.Koczkás Zoltán.Boda – Győri, Siha, Faragó, Sándor, Moszheim, Paróczai, Busa, Bartus (Palásti), Forgó, László (Czombos).Dósa-Rácz Pál.Béres (29.), Sarnyai (65.), Juhász D. (74.), Bán (78.).mindenki, ill. Forgó, Boda, Siha.Nagymágocs, 100 néző.Kádár Németh Zoltán (Halász, Bereczki).Lippai – Varga, Dovics Á. (Varga), Dovics M., Mátyus (Virágh), Kanász-Nagy, Tóth R., Szabó, Tóth Cs., Danka, Ceglédi.Vadász Béla.Garamvölgyi – Csobán R., Hatala (Urbán), Farkas, Baján, Olajos (Csobán K.), Hufnágel (Zatykó), Bajusz, Fábián-Saleh, Belaidi, Szentmártoni (Buknicz).Kohlrusz Oszkár.Mátyus (34.), ill. Farkas (40.).Dovics M., Kanász-Nagy, Szabó, ill. Hatala, Belaidi, Farkas, Szentmártoni.Deszk, 150 néző.Szeri Tamás (Vida, Samu).Szabó G.–György (Ádám), Török, Adamov (Gyenizse), Völgyi (Kozma), Major (Tóth A.), Kószó, Illés,Huszti, Gémes, Győri.Papp Endre.Seres–Reinhardt, Szabó Á., Bozsó, Gyémánt, Rózsa, Lajkó, Jáger, Boros (Tóth J.), Kukorelli, Vésztői.Terjéki Tamás.Major (57.), Kószó (64., 90., a másodikat 11-esből), Tóth A. (85.).mindenki, ill. Jáger, Bozsó, Lajkó.Üllés, 50 néző.Kis Máté (Farkas, Orosz).Bazsó F. – Kormos A., Kormos K., Bodré, Király, Gyuris, Jánk, Zdori, Donciu (Zádori Do.), Zámbó, Bódi (Pekurár).Bazsó Ferenc.Laczkó (Szabó B.) – Potor, Sallai Sz., Bugyi, Ocskó, Czibolya, Dombi, Boldog, Losonczi, Juhász K. (László), Bánfi.Sallai Róbert.Jánk (23.), Bódi (28.), Király (65.), ill. Potor (64.).Király, Bodré, Bódi, ill. Czibolya, Potor.Földeák, 75 néző.Maurer János (Gargya, Soós).Szénási – Molnár J. (Molnár D.), Orosz, Cseszkó, Szűcs Z. (Szűcs E.), Varga (Csontos), Medgyesi, Horváth (Orosz A.), Debreczeni, Guti (Molnár Zs.), Megyaszai.Varga Dániel.Vigh – Bihari, Terbán, Ménesi, Galambosi, Csikós (Dáni), Hegyi (Szél), Kispál, Sziver (Szőke), Csatlós, Hős (Szobácsi).Szél István.Guti (50.), Varga (69.), Horváth (75.), ill. Csikós (79.).Guti, Varga, Horváth, ill. Csikós, Bihari, Kispál.1. Apátfalva 6 5 1 0 18 – 9 162. Deszk 6 5 0 1 18 – 6 153. Baks 6 5 0 1 18 – 9 154. Mórahalom 5 4 1 0 18 – 7 135. Balástya 6 3 1 2 26 – 16 106. Földeák 6 3 1 2 15 – 8 107. Üllés 6 3 0 3 12 – 17 98. SZVSE II. 6 2 2 2 11 – 11 89. St. Mihály 6 2 2 2 11 – 13 810. Csengele 6 2 1 3 12 – 12 711. Nagymágocs 6 2 1 3 14 – 16 712. Csanytelek 6 2 1 3 9 – 12 713. Móraváros 6 1 1 4 5 – 14 414. Tömörkény 5 1 0 4 6 – 11 315. Mindszent 6 1 0 5 9 – 18 316. Kiszombor 6 0 0 6 6 – 29 01. Mórahalom 5 5 0 0 27 – 3 152. Csengele 4 4 0 0 32 – 4 123. Apátfalva 5 4 0 1 22 – 3 124. Székkutas 5 4 0 1 18 – 6 125. Móraváros 5 4 0 1 22 – 11 126. Röszke 4 3 0 1 24 – 7 97. Csanytelek 5 2 1 2 20 – 12 78. Üllés 5 2 0 3 13 – 23 69. St. Mihály 4 1 1 2 10 – 18 410. Balástya 3 1 0 2 4 – 15 311. Tömörkény 3 0 0 3 4 – 14 012. Nagymágocs 5 0 0 5 8 – 19 013. Szatymaz 5 0 0 5 4 – 36 014. Szőreg 4 0 0 4 4 – 41 0