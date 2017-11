Sima PICK-győzelem Cegléden

K&H férfi kézilabda liga, 11. forduló, Cegléd, Gál József sportcsarnok. Vezette: Sándor, Szikszay.Mojszilov 1 - Radnic 3, Perisic 7/3, Borsos 2, Grbovic 4, Radovics 4, Lászlai 1.Juhász 1, Megyeri, Szabó B. 1, Dávid, Tóth, Hódi 2.Nagy Károly.Sierra - Pedro 6, Buntic 4, Skube 1, Bánhidi 4, Gorbok 5, Källman 4.Sego (kapus), Sigurmnansson 1/1, Thiagus Petrus 2, Blazevic, Gaber 1, Zsitnyikov 2, Zubai, Balogh.Juan Carlos Pastor.6, ill. 4 perc.4/3, ill. 2/1A jó kezdés meghatározta a meccset. Ezután már nem pörgette szét a meccset a PICK, két nappal a Barcelona legyőzése után talán ez érthető volt. A sima győzelem így is meglett. Vasárnap Svédországban, az IFK Kristianstad otthonában lép pályára a MOL-PICK Szeged.Eladja a Cegléd. Vége: 30-26-ra nyert a Szeged.Mojszilov véd.Grbovic, 26-30.Pedro vágja be, 25-30. Sigurmannsson 2 perc, Hazai hetes. Sierra kirúgja.Radovics, 25-29.Sierra véd. Szegedi labdaszerzés.Elveszik a Ceglédtől. Pedro kihagyja.Sierra véd, marad a Ceglédnél.Thiagus Petrus labdaszerzés, ziccer. Radnic elüti, hetes, 2 perc. Sigurmannsson, kihagyja.Hódi a szélről, 24-28. Thiagus Petrus-bomba, 24-29.Sierra véd, majd kapufa.Källman beállóból, 23-28.Hazai hetes. Jön Sego. Perisic, 23-27.Elveszik a Ceglédtől, Balogh, nincs hetes...Juhász, becsorog, 22-26. Källman repül, 22-27.Källman vágja be, 21-26.Mojszilov, 21-25.Thiagus Petrus mellé. Hazai hetes, Gaber 2 perc. Perisic, 20-25.Perisic mellé.Mojszilov véd.Mojszilov véd. Sierra véd, majd újból. Radovics, 19-25.Hódi a szélről, 18-25.Radovics, 17-24. Thiagus Petrus varázsolja le a szélre a labdát, Pedro, 17-25.Perisic, 16-23. Pedro, 16-24.Perisic ellépi. Källman, 15-23.Källman telibe a kapufát. Thiagus Petrus az üres kapuba, 15-22.Radovics fut be, 15-21. Sierra ziccert véd.Sierra véd, Radnic szedi össze, 14-20. Skube micsoda labda, Bánhidi, 14-21. Grbovic 2 perc.Sierra véd. Skube ziccer, 13-20. Sierra parádés védés.Pedro szerzett labdát, majd eladja.A Barcelona elleni győzelem után remekül kezdett a Szeged, amely meghatározta a meccs kimenetelét, mert az első 30 percben végig magabiztosan vezetett.Szabó zárja a félidőt, 13-19.Sierra véd. Zsitnyikov elküld mindenkit, 12-19.Pedro parádés gól, 12-18, Borsos mellé 2 perc.Gorbok belemegy, Perisic, 12-17.Buntic szerzett labdát, ziccer, 10-17. Borsos, 11-17.Gaber, 10-16.

Melegít mindkét csapat.

Grbovic, 9-15. Nem jó a szegedi kínai, Grbovic, 10-15. Időt kér a Szeged.Gorbok, nagy gól, 8-15. Borsos eladja. Elveszik a Szegedtől.Sierra tolja a kapufára a labdát.Gorbok, 8-14.Buntic nyugtat meg mindenkit, 7-13. Borsos, 8-13.Sigurmannsson ront, Radnic, 6-12. Pedro ront. Perisic, 7-12.Gorbok az alsóba, 5-12.Zsitnyikov remek csel után, 4-11. Hazai hetes. Perisic, 5-11.Perisic, 4-10.Gorbok előbb ront, majd javít, 3-10.Gorbok kapufa, Lászlai, 3-9.Bánhidi fordul, 1-9. Radnic, 2-9.Sierra tolja ki. Buntic vágja az alsóba, 1-8. Időt kér a Cegléd. Pedro szerzett labdát.Sierra véd, Skube pazar labda, Bánhidi, 1-7.Pedro ziccer, 1-6. Grbovic ziccert ront.Bánhidit látják szabálytalannak.Grbovic, 1-5. 7 és fél percig nem kapott gólt a Szeged!Sierra tolja ki. Buntic-bomba, 0-5.Pedro ziccert ront.Sierra egymás után két bravúr. Gorbok-bomba, 0-4.Buntic remek passz, Bánhidi, 0-3.Ismét véd Mojszilov, marad a Szegednél a labda. Pedro repül, 0-2.Radnic, sokkal fölé.Mojszilov véd. Bánhidi hetest harcol ki. Sigurmannsson, remek, 0-1.Már mindkét csapat gőzerővel melegít.

Zsitnyikov népszerű Cegléden.

14.15-kor kelt útra a MOL-PICK Szeged férfi kézilabdacsapata. 18 órakor következik a Cegléd elleni idegenbeli bajnoki. Hazai pályán, még augusztusban 34-18-ra nyert a PICK a Pest megyei együttes ellen. Mario Sostaric pihenőt kapott, Bodó Richárd pedig kisebb lábsérüléssel bajlódik, így ő sem játszik. Bekerült a keretbe Zubai Szabolcs és Pedro.

Komment



Margó: – Szenzációsan játszott Balogh Zsolt. A legjobbak között a helye. De ehhez kellett a csapat is. Gratulálok a szegedi fiúknak!



Gábor: – Ezt az örömöt nem veheti el senki tőlünk! Hajrá, Szeged, hajrá, csapat!



Zsolt: – Mint Veszprém-szurkoló gratulálok a fantasztikus játékhoz és sikerhez. Így tovább, legyen két magyar csapat a Final Fourban!



Lajos: – Csak így nyerhettünk, százszázalékos teljesítménnyel. Zsolti aranykezű! Minden hetest bedobtunk!



Tamás: – Végre nem kislányok mentek ki kék mezben a pályára, hanem küzdeni tudó, tökös férfiak! Szép volt, srácok!