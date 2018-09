Sima szegedi győzelem Dabason

FC Dabas – Szeged-Grosics Akadémia 0–2 (0–1)

Labdarúgó NB III Közép csoport, 6. forduló, Dabas. Vezette: Görög Márió (Bőhm, Makkosné Petz).

Dabas: Sebestyén – Molnár S., Csendes, Szenes (Seregy, a szünetben), Fitos (Sándli, 61.), Sárközi (Takács K., 67.), Crkvenjakov, Erős, Fritz, Földes, Eördögh. Edző: Erős Károly.

Szeged-GA: Alekszics – Achim, Tóth G., Farkas M., Zabari – Oláh G. (Pászka, 79.), Moga, Coroian (Povázsai, 92.) – Germán, Cigan (Balogh, 87.), Máté J. Edző: Popovits Pál.

Gólszerzők: Máté (4.), Germán (81.).

Sárga lap: Sárközi (26.), Csendes (42.), Seregy (83.), ill. Farkas M. (93.).



Annak ellenére sem ígérkezett könnyűnek a dabasi kirándulás a Szeged-Grosics Akadémia számára, hogy a két csapat ellenkező előjelekkel várhatta a vasárnapi találkozót. Azonban már a negyedik percben megszerezte a vezetést a Szeged-GA, mert Sebestyén kapus ki akarta cselezni Máté Jánost, ám ez nem jött össze: a könnyelműséget kihasználta a szegediek gólfelelőse, és az üres kapuba passzolt.



A folytatásban is Farkas Márkék akarata érvényesült, és ha jobban koncentrálnak, akkor már a szünetre eldönthették volna a meccset, de a befejezéseknél nem tudtak jó döntést hozni a szegediek.



A Dabas kemény és kellemetlen stílusban futballozott, amit csak kilenc perccel a rendes játékidő vége előtt tudott megtörni a Szeged-GA, ekkor egy szöglet utáni kipattanót Germán Tamás passzolt a hazaiak kapujába, ezzel végleg eldöntötte a meccset. Ezzel a Szeged-Grosics Akadémia egymás után a harmadik meccsét nyerte meg, és ezúttal sem kapott gólt, így tartja listavezető pozícióját az NB III Közép csoportjában.



Popovits Pál: – A befejezéseknél figyelmesebbeknek kell lennünk, ha ez ma megvan, akkor a szünetben is nagyobb előnyünk lehetett volna. A védekezésünk ma is működött, a második gólunk után pedig megnyugodtak a kedélyek.