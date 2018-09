Sima szegedi siker a szezonnyitón a Budakalász ellen

Dr. Bérczy Mihály végezte el.

K&H férfi kézilabda liga, 1. forduló. Szeged, újszegedi sportcsarnok, 2000 néző. Vezette: Altmár, Horváth.Alilovic - Sostaric 7, Maqueda 3, Bombac 3, Bánhidi 2, Zsitnyikov 3, Sigurmannsson 3/3.Sego, Nagy M. (kapusok), Blazevic, Bodó, Canellas 2/2, Gaber 2, Balogh 2, Kaspárek 1, Sunajko.Juan Carlos Pastor.Váczi D. - Tóth, Á. 2, Leimeter 3, Koller 2, Czina, Mazák 2, Bohács.Nagy B. 7/3, Koncz 1, Sinkovits, Nemes 3, Simovics, Bodnár, Váczi M.Forgács Gyula.6/5, ill. 3/3.10, ill. 16 perc.VÉGEBodnár lőhet tisztán a balszélről, Nagy Martin véd! Bodó lövését Boros hárítja, Tóth villámgyors, 28-20. Gaber beállóból, 29-20, ez a vége!Canellas hétméteresből, 28-19.Canellas lövését védi Boros. Kaspárek ment nagyot, de érthetetlen módon hetest fújnak a bírók. Nagy értékesíti, 27-19.Blazevicset is kiállítják. Szórják a két perceket a játékvezetők. Nagy Martin védéssel mutatkozik be. Jöhet a Szeged, de Gabert is kiállítják...Koller fölé. Sunajko a szélről, Váczi Milán szabálytalan, két perc és hetes. Canellas belövi, 27-18.Canellas szerez labdát, jól zárkózik vissza a Budakalász. Bánhidi góljába fújnak bele, mondván szabálytalanul zárt.Simovics is kiáll két percre. Gaber, 26-18.Gabert rántják vissza, így nem tud jól passzolni, Tóth robog végig a pályán, 25-18.ezúttal a PICK lőhet hetest, Gaber harcolta ki. Boros védi Sigurmannsson büntetőjét.Sostaric hetedszer, 25-16. Nemes okosan 25-17.Kaspárek ellen ítélnek, hetes és két perc. Nagy Sego lábai között, 24-16.Kaspárek talpról Vácz ölébe.Kaspárek első átlövéséből megszerzi első szegedi gólját, 24-15. Újabb Sego-védés.Gaber kap kétperces kiállítást.Sigurmannsson büntetője a keresztlécről pattan be, 23-15.Váczi véd egy szépet most, majd Nemes talál be, 22-15.ismét időt kér a Budakalász. Sego véd.Nagy, 21-14. Maqueda is gyártja a gólokat, rövid időn belül harmadszor eredményes a spanyol, 22-14.Blazevic hezitál, nem merte elvállalni üres kapura, inkább Sigurmannssonnak passzolt. Szabálytalan az izlandival szemben Koncz, két perc a "jutalma".dadog a labda a Budakalásznál, el is veszik a labdát a sporik. Maqueda agresszívan, 21-13.Sego indítja Sostaricsot, egészen parádés labdaátvétel után talál be a szlovén, 20-13.Sigurmannsson a szélről, Váczi hárít. Leimeter lövésébe csak beleütni tud Sego, 19-13.Mazák beállóból, 18-12. Maqueda debütáló gólja "hálószaggatóra" sikeredett, 19-12.Bombac középről passzol le a szélre Sostaricnak, nagy helye van, de Váczi véd. Időt kérnek a vendégek. Sostaric lop labdát és viszi végig, 18-11.Bánhidit állítják ki mezhúzásért.Sostaric indulna, Nagy feltartja, Maqueda rohan, Váczi véd. Nagy utólag kap két percet, oldalról jöhet a PICK. Bombac elindul, bevágja a jobb alsóba, 17-11.nagyot is blokkoljuk. Jön a Szeged, de elveszik a labdát a sporik tőle.Maqueda lövését védi Váczi.Zsitnyikov betörése után, 16-11. Koller blokkon megpattanó lövését üti ki Sego.a Budakalász kezdte a második félidőt, a szegedi kapuban Marin Sego váltja Mirko Alilovicsot.FÉLIDŐSostaric elemében, már ötödször, 15-11. Koncz lövését sáncolja Canellas, marad a vendégeknél a labda. Koller lő, de nagyon fölé, nincs már idő szegedi támadásra. FÉLIDŐBodó ugrik magasra, Vácz kitenyereli. Sostaric indul, 14-11. Sinkovits lő Alilovic ölébe.Koller hatalmas gólja után zárkózik a Budakalász, 13-11. Időt kér Pastor.Koncz talpról, 13-10.Canellas védekezik belül, hetes. Nagy büntetőjébe csak belerúgni tud Alilovic, 13-9.Nagy tör be, Canellas kiszorítja, Alilovic! Balogh második gólja után 13-8.Sigurmannsson a jobb alsóba, 12-8.Koncz távolról, Alilovic kiüti. Gaber harcol ki büntetőt.Nagynak zárnak ketten szabaddobásnál, Alilovic ezt is kitenyereli.Balogh passzából, Sostaric, 11-8.Tóth cunderezik a obbszélről, elmegy Alilovic mellett, de a kapu mellett is. Bodó rohan, hamar lő, mellé. Koller bevágja a hosszú alsóba, 10-8.gyönyörű szegedi támadás, a húzás Sostaricsra jön ki, 10-7.Nagy lő, ismét Alilovic nyeri a párharcot.Balogh első labdaérintése után rögtön gólt szerez betörésből, 9-7.Zsitnyikov szerez labdát, Bombacsot indítja, Sigurmannsson pedig a kapufára pattint ziccerben.Leimeter a kezek alatt talpról, 7-7. Bombac azonnal, 8-7.Koller ad pazar passzt beállóba Mazáknak, elpörgeti Alilovic feje mellett, 7-6.Koller feleslegesen lő, mellé. Jó ez a Szegednek, támadhat, Bombac első szegedi gólja visszatérőként, 7-5.Nagy talpról, Alilovic kitenyereli. Bravó! Sostaric ugrik be a jobbszélről, 6-5.Nagy szárnyal, ezúttal beállóba futva marad üresen, 4-5. Bánhidi válaszol klasszikus beállógóllal, 5-5.Nagy Bence rendszerint jól játszik a PICK ellen, most sincs ez másként, már a harmadik gólját lövi, 3-4. Bánhidi kiharcolja, Sigurmannsson értékesíti a hétméterest, 4-4.Bohácsnak rossz a labda a szélre. Bombac eladja, indul a Budakalász, de Zsitnyikov piszkál bele a passzba, Alilovic dobja előre a labdát, Bánhidi töri meg a szegedi gólcsendet, 3-3.Bombac zár Zsitnyikovnak, a keresztlécen pattan az orosz lövése.Leimeter lepi meg Alilovicsot átlövésből, 2-2. Eladjuk, Nagy bevágja a ziccert, 2-3.Nagy talpról, Alilovic kirúgja, Mazák ismétel, ezt is védi a Veszprémből igazolt kapus. "Mirko, Mirko!" - skandálja a kapus nevét a B-közép.Nagy bence távolról, 2-1.Kollert állítják ki két percre a játékvezetők. Sigurmannsson talál be, de már fújtak a sporik, a Budakalászé a labda.ismét Zsitnyikov a gólszerző, 2-0. Bohács lőhet tisztán a balszélről, kapufa.újabb Alilovic-védés, majd Bombac szerzi vissza a labdát a Szegednek.a Szeged kezdte a mérkőzést, eladjuk a labdát, Alilovic véd, majd Zsitniykov szerzi rendezetlen fal ellen az idény első gólját, 1-0.egyperces némacsend után következhet a találkozó. A kezdődobástA hazaiak kék, a vendégek sárga mezben lépnek pályára.a budakalász játékosok után a szegediek érkeznek a pályára. A csapatkapitány, Jonas Källman távollétében Balogh Zsolt vezeti fel a hazaiakat.érkezik a pályára az immár tíz zászló, amely a szegedi klub sikereit jelképezi.a szezon első mérkőzésén búcsúzik a MOL-PICK Szeged a nemrég elhunyt Ludányi Mártontól, aki a klub jogelődjét, a Szegedi Előre alapította 1961-bena szegedi keretből hárman maradtak ki a szakmai stáb döntése miatt. Jonas Källman, Nik Henigman és Pedro Rodríguez.két 1996. január elseje után született játékosnak kötelező keretbe kerülnie, ennek a MOL-PICK Szeged ma Nagy Martin kapussal és a balszélső Stefan Sunajkóval felel meg.üdvözöljük minden olvasónkat az újszegedi sportcsarnokból. Harminc perc van hátra a szezon kezdetéig. 18 órakor játssza első tétmérkőzését a MOL-PICK Szeged a 2018/19-es idényben, az ellenfél a magyar bajnokság első fordulójában a CYEB Budakalász lesz.Meccslázban égnek a szurkolók, holnap hivatalosan, az első éles meccsel megkezdődik a 2018–2019-es férfi kézilabdabajnoki szezon.A bajnok, a MOL-PICK Szeged együttese hazai pályán 18 órakor azt a CYEB Budakalászt fogadja, amellyel hetekkel ezelőtt edzőmeccset játszott, és nyert 36–27-re. Azon a meccsen kétezer kékszimpatizáns ült a lelátón, népes publikum előtt játszott a megújult csapat. Most is mindenki reménykedik abban, hogy sokan buzdítják majd a szegedieket.A meccs előtt 16 órakor nyit a pénztár, de a jegymester.hu-n is lehet már belépőt váltani, ami 1490 forintba kerül.Minden rendben a Pastor-csapatnál. Tegnap délelőtt csapatfotózás is szerepelt a programban, az M4 Sport is készítetett képeket, amit már jövő szombaton mindenki láthat, hiszen a Balatonfüred elleni meccset – változott a kezdés: 15 óra – élőben adják majd.A kezdés előtt pályára érkeznek majd a klub dicsőségeit megjelenítő zászlók, ezt a szurkolók hozzák be. A bemutatás után a klub alapítójára, a közelmúltban elhunyt Ludányi Mártonra emlékeznek. A kezdődobást dr. Bérczy Mihály, a szegedi egyesület másik alapítója végzi el.16-os lesz a keret, amelyben továbbra is szerepelnie kell két fiatalnak, akik 1996. január 1-je előtt születtek, így biztos, hogy lesznek kimaradó játékosok. Mivel Pastor edző mindig az utolsó edzésen jelöli ki a csapatot, így ez ma kora délután derül ki.A Délmagyarország is hangol a meccsre, egy kétoldalas összeállítással készülünk, ezer példányt pedig a sportcsarnokban osztunk majd ki.A szünetben a nyáron sikeresen szereplő utánpótláscsapatokat szólítják majd a pályára.Mirko Alilovic, Joan Canellas, Stanislav Kaspárek, Nik Henigman és Jorge Maqueda első bajnokiját játssza szegedi mezben. Utóbbi játékos, a világbajnok Maqueda nyilatkozott a csapat honlapjának.– Sokat kell még javulnunk, mert mindenki többet várt a felkészülési mérkőzésektől, mint amit nyújtottunk. Azt hittük, hogy előrébb leszünk a szezonkezdetre. Másfél hónapja élek Szegeden, jól érzem magam itt. Nagyváros, sok mindent lehet csinálni, rengeteg a látnivaló, úgyhogy jól érezzük magunkat a párommal.