Sima volt a megyei derbi

Labdarúgó NB III, Közép csoport, 29. forduló. Szeged, SZVSE-pálya, 300 néző.Tamási Patrik – jól (Kovács, Gordos).Prokop 7 – Rácz 7 (Horváth A. –, 89.), Grünvald 7, Buzási 7– Kéri 8, Ondrejó 7, Lévai 7, Beretka 7, Makszimovics 7 (Bozóki 7, 70.)– Tomisics 7, Péter 7 (Göncző –, 78.).Siha Zsolt.Révész 5.5 – Lászik 5.5, Szücs 5, Zsoldos 5.5 – Podonyi 5.5, Zámbó 5.5, Pócs D. 5.5, Bokányi 5 (Dobák 5.5 – a szünetben), Várda 5.5 (Bogáti 5,5, 68.)– Busa 6, Hrabovszki 5.5 (Zsivoczky –, 78.).Vojnics-Zelics Szása.Kéri (12.), Makszimovics (36., 60. – utóbbit 11-esből), Ondrejó (43.).Makszimovics (51.), ill. Szücs (60.).A kiegyenlített játékot Makszimovics törte meg, aki a tizenhatos bal oldaláról lőtt a rövid alsóba, majd a szünet előtt a harmadikat is megszerezte a kék-fekete együttes, miután Makszimovics tálalt a középen üresen maradt Ondrejó elé, aki Révészt is kicselezve passzolt a kapuba.A fordulás után is maradt a szegedi mezőnyfölény, negyedóra elteltével Szücs borította fel Tomisicset a büntetőterületen belül, a megítélt tizenegyest Makszimovics váltotta gólra. A vendégek a csereként beszállt Zsivoczkynak köszönhetően szépíthettek volna, de Prokop lábbal védte a lövését, ezt leszámítva kevés lehetőséget dolgoztak ki, így a SZEOL teljesen megérdemelten könyvelhet el egy újabb győzelmet az idei megyei rangadókon.– Várható volt, hogy nehezebb dolgunk lesz így, hogy teher nélkül játszhat a Mórahalom. Ellenfelünk jól támadott le, győzelmünkhöz kellett Kéri Tamás szenzációs észrevétele. Szerezhettünk volna több gólt, de elégedett vagyok a mai teljesítménnyel. Kívánom a Mórahalomnak, hogy minél gyorsabban visszajussanak ebbe az osztályba!– A tévében sem lehet olyan gólt látni, amit Kéri rúgott. Jobb volt a SZEOL, nagy különbség volt a két csapat között, mi keveset edzettünk ebben a két hétben, ez látszott is a pályán. Nem tetszett, hogy nem védekeztünk olyan egységesen, mint eddig, de nem mondhatok semmi rosszat a srácokra. Gratulálok a SZEOL-nak!1. Tiszakécske 29 21 5 3 72 – 32 682. Pécs 29 21 4 4 74 – 22 673. Iváncsa 29 17 8 4 61 – 40 594. Dunaújváros 29 16 4 9 46 – 33 525. SZEOL SC 29 15 5 9 41 – 29 506. Dabas 29 13 5 11 44 – 39 447. Szentlőrinc 29 13 5 11 43 – 39 448. Paks II. 29 11 4 14 38 – 44 379. Szekszárd 29 9 9 11 33 – 40 3610. Honvéd II. 29 10 5 14 43 – 44 3511. Kozármisleny 29 9 7 13 30 – 42 3412. Rákosmente 29 9 6 14 32 – 40 3313. Makó 29 7 7 15 32 – 61 2814. HFC 29 7 6 16 28 – 49 2715. Mórahalom 29 3 8 18 28 – 58 1716. Vecsés 29 3 8 18 20 – 53 17