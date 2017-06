Simán nyerték első két meccsüket Lignanóban - Jól kezdett az SZVPS

Tremmel Máté és csapata két győzelemmel kezdett. Fotó: Süli Róbert

Lignano közvetlenül az olasz tengerparton fekszik, a létesítmény olimpiai felkészülési centrum, olyan, mint hazánkban Tata.

A harmadik mérkőzés már nem sikerült ennyire jól: tegnap az eredetileg délelőttre kiírt, ám egy vihar miatt délutánra halasztott összecsapáson a sok helyzetet kihagyó szegediek 6–2-re alulmaradtak az olasz Genoa ellen.A világ legnagyobb utánpótlástornáján 128 csapat nevezett az U11-es korosztályban. Ebben a kategóriában évek óta szerepel a Szeged Vízipóló Suli is, tavaly az U11- ben a harmadik lett. Brazil, francia, görög, török, szerb, román, egyiptomi és amerikai csapatok is találhatók a mezőnyben sok magyar mellett. Az U11-es együttesek öt pályán mérik össze erejüket. Éles Vilmos és Szabó Zoltán csapatának sok még a feladata: a hétfős csoportból az első négy jut be a legjobb 64 közé, ahol újabb összecsapások várhatnak a szegediekre.