Skjernre gyúr a szegedi csapat

Canellas képviseli a rutint a szegedi csapatban. Fotó: Karnok Csaba

Az idény legnagyobb különbségű győzelmét aratta a Pastor-alakulat Monoron, az újonc Vecsés ellen. 19 góllal nyert a magyar bajnok, most kapta a legkevesebb gólt (18) és most szerezte a legtöbbet (37) – a Balatonfüred otthonában is ennyit dobott. Végül 37–18-ra nyert a PICK, simán, úgy, hogy a fiatalok is főszerepet kaptak. Sunajko Stefan számára biztos, hogy emlékezetes marad a meccs, a vajdasági születésű balszélső karriercsúcsot ért el, nyolc gólt szerzett, immár 22 találatnál jár a bajnokságban.A tehetséges utánpótlás-válogatott kapusra, Nagy Martinra sem lehet panasz, remekelt, több bravúrja is volt, Juan Carlos Pastor vezetőedző meg is dicsérte mindkettőjüket. A beállós Tóth József is sokat játszhatott, hétméterest harcolt ki, egyelőre azonban még nem sikerült megszereznie élete első NB I-es gólját, de ha továbbra is ilyen szorgalmas és harcos marad, akkor ez hamarosan megtörténhet.Tegnap pihent a csapat, ma már két edzés szerepel a programban. Vasárnap 16.50-kor Dániában, a Skjern otthonában a VELUX EHF Bajnokok Ligájában lép pályára a Szeged. A két együttes még nem találkozott egymással a nemzetközi porondon, így ez a meccs premier lesz a BL-ben.A delmagyar.hu Útinapló formájában számol be a túráról, a meccsről szöveges online tudósítással jelentkezünk. A találkozót a Sport 1 televízió élőben közvetíti majd.1. Szeged 9 9 0 0 325 – 224 182. Tatabánya 9 7 1 1 245 – 213 153. Csurgó 8 6 1 1 219 – 199 134. Balatonfüred 9 6 0 3 242 – 228 125. Veszprém 7 5 0 2 223 – 170 106. Gyöngyös 8 4 1 3 216 – 212 97. FTC 7 4 0 3 183 – 197 78. Komló 7 3 1 3 183 – 197 79. Dabas 9 2 2 5 214 – 226 610. Budakalász 9 2 2 5 223 – 246 611. Eger 8 2 1 5 206 – 247 512. Cegléd 8 2 0 6 203 – 234 413. Mezőkövesd 9 1 1 7 204 – 254 314. Vecsés 9 0 0 9 192 – 261 0