Sokkal jobb volt a bajnok: Naturtex-SZTE-Szedeák-Alba Fehérvár 63-85

IV. negyed

III. negyed (48-69)

II. negyed (23-46)

I. negyed (12-30)

Férfi kosárlabda NB I A csoport, 21. forduló (elhalasztott mérkőzés). Szeged, újszegedi sportcsarnok, 800 néző. Vezette: Kapitány, Papp, Kovács N.: Boltics 10, Fortune 6/6, Wirth 3/3, Csirics 9/3, Sulovics 11.: Vágvölgyi, JUHOS 16/3, Kovács Ádám 4, Kerpel-Fronius G., Bonifert B. 2, Mike 2, Kovács J.: Andjelko Mandics.: Hill 6/6, MOHAMMED 20/6, POINTER 19/9, LÓRÁNT 20/3, Keller Á. 8.: Horton 4, Kovács Ákos 2, Filipovics 6/6, Keller I.: Braniszlav Dzunics.: Boltics (36.), Horton (38.).50-71.is betalál 52-71. Jó lenne húsz ponton belül maradni, másra nagyon itt nincs esély. Lóránt zsákol, megsérül benne, a hátát fogva ül le 52-73. Mohammed hármasa bent 52-76.jól játszik, Boltics mellett ő dicsérhető még 54-76. Pointer szétzsákolja a gyűrűt 54-78.folytatja 56-78. Fiatalok a pályán: Bonifer Bendegúz először, de visszajön Vágvölgyi és Kerpel-Fronius is.58-78. Boltics kipontozódott.kosara után időt kérnek a vendégek 60-78. Színmagyar csapattal a pályán a Szedeák, jön is a nézőtérről a megszokott Ria! Ria! Hungária! kiabálás. Horton kipontozódik,bedob egy büntetőt 61-78.beszáll, majd betörésből eredményes 63-83. Kovács József is a pályán, mind a 12 szegedi lehetőséget kap. 63-85 a vége, simán nyert a bajnok Szegeden.Jöhet a folytatás, hajrá, Szedeák! Keller közelije,büntetője 24-48. Pointer 24-50. Mohammed,, Pointer 26-54. Mandics időt kér, majd kiabál a játékosaival. Próbálja felrázni a csapatot. Ez a meccs épp az ellentettje a Falco elleni, remek szombati sikernek. Hét perc van hátra a negyedből, semmi jele nincs, hogy fordulna a játék képe.vág be egy hármast 29-54. Megint, megint hármas 32-56.közelijére Filipovics hármassal fele.is jó 36-59.most mindkét büntetőjét pontra váltja 38-59.is hozzátesz: kosarával 40-59, húszon belül a hazaiak. Vendégkosár utándob, jó a tripla 43-61.előbb büntetőből, majd akcióból 46-63., majd Lóránt, 48-69 a negyed vége.Vágvölgyi jön a Szegedbe.kosara kiváló, de Lóránt hármasa is 14-33. Kakaskodnak egy kicsit a játékosok, áll a játék. Juhos remek passzátváltja pontokra 16-33. Keller 16-35. Pointer dobásával húszon felül az Alba 16-38.első kosarát dobja korábbi csapata ellen 18-38. Sulovics kap pihenőt, Kovács Ádám jön a helyére. Négy perc telt el a második negyedből. Juhos kihagyja a ziccert. Filipovics Márkó a pályán a vendégeknél: ő tavaly még a Szedeákban szerepelt, épp az Alba kölcsönjátékosaként. Fehérvári időkérés 19-38-nál. Éppen dupla annyi pontja van a vendégeknek. „Kettős mérce" - szól a lelátóról. Nem mindenki elégedett a sporikkal. Juhos kosarát is elveszik lépéshiba miatt.egyik büntetője jó 20-40. Boltics helyén Kerpel-Fronius Gáspár a pályán. Kerpel-Fronius passzol,befejezi 23-44. Gyenge százalékkal dobnak a hazaiak. Labdaszerzés után Mohammed fejez be egy akciót 23-46. Szegedi időkérés. Nem adják meg az utolsó Alba-kosarat, félidő.Révész Ádám bokasérülés miatt nem léphet pályára a szegedieknél. Két fehérvári duplával indul a meccs 0-4. Pointer révén dobnak egy triplát is 0-7. Lóránt kosarával 0-9, rossz kezdés. Csirics büntetői utánkosara jelenti az első akciógólt a szegedieknek 5-11.közelijére Mohammed válaszol 7-15. Fortune helyén Juhos a pályán. Két vendégbüntető után közte tíz 7-17. Keller kosara után 7-19-nél jön a szegedi időkérés. Sulovics kihagy két büntetőt.eldugja a labdát, majd beemeli a gyűrűbe 9-21. Mohammed triplája - minden bemegy a vendégeknek 9-24.is dob egy hármast 12-26. Lóránt kosarával zárul a negyed 12-30.

Korábban

A meccset még a 21. fordulóból halasztották el a vendégek nemzetközi szereplése miatt. A bajnoki címvédő érkezik, ugyanis a székesfehérvári klub a tavalyi döntőben az egyik fél harmadik győzelméig tartó párharcban 3–2-re győzte le a Falcót. Azt a Falcót, amely ellen szombaton simán, 98–77-re nyert Andjelko Mandics csapata.Persze a finálé óta eltelt több mint kilenc hónap, így ez az Alba már nem ugyanaz, mint a tavalyi. Nem a Szedeák lesz a bajnoki esélyese, de az biztos, hogy ha úgy játszik, mint a hétvégén, akkor nem is esélytelen az együttes. Ráadásul az Alba ebben a szezonban nem remekel, minden harmadik meccsüket elveszítik, így csak a negyedikek a tabellán. A Szedeák tizedik, és már fél szemmel a középszakaszra figyel: egy bravúr nagy előrelépést jelentene.