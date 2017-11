Sorozatban harmadszor kaptak ki itthon: MOL-PICK Szeged-HBC Nantes 30-33

Bánhidi Bence, a MOL-PICK Szeged beállója egy jótékonysági felhívást intézett a szurkolók felé:

a Reménysugár Alapítvány részére a Löwen elleni BL-meccsen kez- dődött az akció. A Nantes ellen is folytatódik a gyűjtés: aki szeretne hozzájárulni ehhez, az ma megteheti, és így lesz ez majd a Balatonfüred és a Barcelona ellen is.

A szegedi vezetőedző, Juan Carlos Pastor szerint a védekezésben kell nagyot fejlődnie csapatának. Fotó: MTI

Férfi kézilabda, VELUX EHF Bajnokok Ligája, 7. forduló. Szeged, újszegedi sportcsarnok, 3200 néző. Vezette: Pandzics, Mosorinski (szerbek).Sierra - Sostaric 3, Balogh 5/2, Skube 1, Bánhidi 3, Gorbok 2, Källman 4.Sego (kapus), T. Petrus 1, Sigurmannsson 4/4, Buntic 1, Blazevic, Bodó 2, Zsitnyikov 3, Pedro, Zubai.Juan Carlos Pastor.Dumoulin - Balaguer 2/2, Gurbindo 6, S. Buric 4, Feliho, Faluvégi 6, Klein 1.Claire 3, Tournat 4, Pechmalbec 2, K. Lazarov 3, Saurina 1, Lagarde 1. Vezetőedző: Thierry Anti.9/6, ill. 2/2.-, ill. 4 perc.Gödörben a MOL-PICK Szeged. Sorozatban harmadik vereségét szenvedte el a Tisza-parti gárda az újszegedi sportcsarnokban. A bajnokságban a Veszprém, a BL az előző héten a Löwen, ma a Nantes távozik innen két ponttal. A pálya közepén összeborul a csapat, Jonas Källman szól néhány szót a társakhoz.VÉGESego véd még egy átlövést, Sostaric a szélről, 29-32. Buric, 29-33. Időn túli hetessel ér véget a meccs, Balogh belövi, 30-33.Zsitnyikov ellépi, érvénytelen a gólja.Balaguer hétméteresből, 28-32.időt kér a Nantes. Claire a kapufára. Balogh rendezetlen védelem ellen, 28-31.Claire, majd Zsitnyikov, 27-31.Balogh újra hetesből, 26-30.Buntic passzolhatna Sostaricnak, inkább lő, de erőtlen. Dumoulin véd, Pechmalbec indul, 25-30.Lagarde lövése Petrusról pattan ki. Elveszik a labdát a Nantes-tól a játékvezetők. Zsitnyikov ugrik fel lőni, fölé.Zubai harcol ki büntetőt. Balogh jön lőni, bent, 25-29.Buric beállóból, 24-29. Időt kér a MOL-PICK Szeged.Pechmalbec, 24-28. Sigurmannsson hetese a keresztlécről csúszik ki.Källman fekszik a földön egy ütközés után védekezésben, 15 másodpercben telik, mire észreveszik a játékvezetők... Ápolni kell a svédet a pályán, így a következő három szegedi támadásból kimarad. Érkezik a helyére Zubai Szabolcs. Lagarde óriási kapufát dob. Mi jövünk! Sostaric a szélről, véd Dumoulin.Lagarde talpról, 23-27. Sostaric, 24-27.Skube a hosszúba, 23-26.Lazarov lövését üti be Sego, 22-26.Bánhidi óriásit harcol a falban, újabb büntető a jutalma. Siffert és Sigurmannsson néz farkasszemet, utóbbi nyer, 22-25.jól működnek a megállító faultok, de Lazarov csak belövi, 21-25.Tournat, 20-24. Bánhidi parádésan Feliho mellett, 21-24.Claire ziccerben, Sego kiüti! Bánhidi szabálytalanul fordul be a sporik szerint.vége! Sego elkapta a fonalat! Petrus, 20-23.Pedro hatalmas ziccerben, Dumoulin kiüti. Szabálytalan zárás, jöhet a Szeged. Skube a pályán, nyílik a fal előtte, kapufára pattintja. Sego!Bánhidi kap nagy labdát Zsitnyikovtól, de nem tudja megfogni. Claire rohan végig, kíméletlen, 19-22. Bodó lövése nem sül, Faluvégié sajnos igen, 19-23. Időt kér Juan Carlos Pastor.a vendégek vezetőedzője, Thierry Anti kap sárga lapot. Faluvégi lőhet tisztán, mellé.Bánhidi újabb hetest harcol ki, Sigurmannsson bepattintja, 19-21.Bodó veszti el a labdát, Faluvégi kihasználja a hibát, cunder, 18-21.Balaguer hétméteresből, 17-19. Bánhidi fordul be, 18-19. Faluvégi válaszol azonnal, 18-20.Buntic talpról, Dumoulin kirúgja. Sego Balaguer ziccerét kiüti, a kipattanó Buricé, Sego ezt is fogja. Kallman indul, 17-18. Bravó!Gurbindo kap zárást, 16-18.Buntic tör be, 16-17.a franciák kezdték a második félidőt. Klein a szélről, dupla kapufa.FÉLIDŐBuntic Dumoulin kezei közé, Bánhidi fölé a kipattanót.Bodó védekezik jól, majd Sego véd! Pedro rontja el a szép pillanatokat, véd Dumoulin.újabb hetes, ismét Sigurmannsson áll oda. Belövi, 14-17. Lazarov lövését fogja Sego, a lerohanásból Källman, 15-17,Saurina, majd Källman, 13-16. Kiril Lazarov a szaggatottról, 13-17.Zsitnyikov zár Bodónak, óriási gól kilenc méterről, 12-15.időt kér a vendégek edzője, Thierry Anti. Faluvégit blokkolja passzívnál Blazevic, majd Petrus is, végül Sego-védéssel zárul a támadásuk.Klein Zsitniykovval a nyakán fut be a szélről, bevágja a léc alá, 11-15. Rossz passz Bodónak, jöhetnek a franciák.Zsitnyikov ziccerben, csak beleérni tud Dumoulin, 11-14.Faluvégi átlövésből, 10-14.Claire adja el a labdát, jól rendeződnek vissza a vendégek. Buntic harcol ki büntetőt. Balogh érkezik lőni, kapufa.Zsitnyikov ad nagy labdát a befutó Källmannak, 10-13.Bodó lövése bepattan a kapusról, 9-12. Faluvégi zavarja ki a pókokat a balfelsőból, 9-13.Zsitnyikov beáll, góllal nyit, 8-11. Tournat válaszol, 8-12.Sego, majd Dumoulin véd. Gurbindo lövése a kapufáról pattan be, 7-11.Bodó fölé, de megtámasztották a kezét. Szabaddobás, Dumoulin véd.Balogh védővel a nyakán a hosszú alsóba, 7-9. Tournat marad üresen beállóban, 7-10.Tournat beállóból, 6-9. Időt kér Pastor, az időkérés után érkezik a hazai kapuba Marin Sego.Bánhidi elveszett labdát szed össze, hétméterest harcol ki. Sigurmannsson Dumoulin kezére lövi a labdát.Balogh lövését kiüti Dumoulin, Faluvégi végig viszi a támadást, 6-8.Balogh húzza le a szélre Sostaricnak, aki nem hibázik, 6-6. Gurbindo tarthatatlan eddig, 6-7.Blazevic jön a pályára, és kap rögtön sárga lapot az első alkalommal. Gurbindo, 5-6.Buric rántja le Bánhidit, gól, 5-5. Két percet kap a szlovén játékos.Claire lövése megpattan, Sierra a másik oldalra ment, 4-5.Bánhidi harcol ki hétméterest. Sigurmannsson belövi, 4-4.Gurbindo rendezetlen fal ellen, 3-3. Balogh elejti a labdát, Buric lerohanás után, 3-4.rossz labda a befutó Balaguernek, jöhet a Szeged. Gorbok belemegy, nem mindenki látta így. Sostaric labdát szerez. Källman a kapufára lövi lerohanásból..Gurbindo bevágja, majd Dumoulin véd, 3-2. Balaguer a kapufára a szélről.a Nantes magyarja, Faluvégi kap sárga lapot. Balogh okosan, 3-1.Gorbok erőből megoldja, 2-1. Sierra véd!jó hangulatban Gorbok góljával indul a találkozó, 1-0. Buric egyenlít azonnal, 1-1.telt ház, 3200 néző előtt a Szeged kezdheti a meccset.elhangzott az EHF himnusza, kezdődhet a mérkőzés. Hajrá Szeged!érkezik a pályára a szegedi együttes, amelyet az új csapatkapitány, Jonas Källman vezet fel.a héten lemondott a MOL-PICK Szeged csapatkapitányi posztjáról Zubai Szabolcs, akit nagyon szeretnek a szurkolók. Ezt jelezve egy hatalmas 17-es molinót függesztett ki a B-közép.a csapatok már az öltözőben. Fontos mérkőzés vár most majd mindkettőre, egyik sincs igazán jó formában.a Nantes-nak is vannak sérültjei. Olivier Nyokas hetekkel ezelőtt sérült meg, az ő helyére igazolt is a francia klub, a 36 éves Guillaume Saurina lesz a csere balátlövő valószínűleg. Julian Emonet a csapat pénteki, szegedi edzésén szenvedett bokasérülést, így csak a lelátón lesz ott ma.ismét ott van a szegedi BL-meccskeretben Zubai Szabolcs és Pedro Rodríguez. A kimaradók Fekete Bálint és Matej Gaber, utóbbira mandulagyulladás miatt nem számíthat Juan Carlos Pastor vezetőedző.üdvözöljük az olvasóinkat az újszegedi sportcsarnokból. A szegedi és a nantes-i játékosok is már melegítenek a pályán– Az életünkért játszunk – válaszolt a péntek délelőtti edzés előtt arra a kérdésre Juan Carlos Pastor vezetőedző, hogy mit vár a meccstől. A MOL-PICK Szeged ma 17.30- kor a férfi kézilabda Bajnokok Ligájában a francia Nantes együttesét fogadja az újszegedi sportcsarnokban. Hihetetlen fontos találkozó vár a magyar együttesre, hiszen a Veszprémtől és a Löwentől elszenvedett vereség miatt csalódott a szegedi szurkolótábor.– A legfontosabb, hogy csapatként játsszunk, ez a mi erősségünk. Az elmúlt meccseken túl sok volt az egyénieskedés, ez pedig nem a mi játékunk. Nekünk olyan a keretünk, amelyből mindenki szerepet kap, játszik. Van, aki többet, van, aki kevesebbet, de csapat vagyunk.Éppen ezt hiányolta a szegedi közönség is, a német bajnok, a Rhein-Neckar Löwen elleni BL-összecsapáson pedig hangosan zengte a csarnok, hogy „Hol a csapatunk?".– Meccs közben kérdeztem is Marko Krivokapicstól, hogy mit mondanak a szurkolók. Teljes mértékben egyetértettem velük, mert sajnos nem volt esélyünk a Löwen ellen. Nekünk kell előrelépni, visszatalálni arra útra, amelyet képviseltünk. Számomra az mindenképpen pozitívum, hogy a PICK-szimpatizánsok is saját csapatuknak tekintenek bennünket, ez nagy dolog, mert tudják, hogy képesek vagyunk a jó játékra.

Az elmúlt időszakban rengeteg gólt kap a PICK. Ez az elmúlt idényben nem volt jellemző rá. Ami az erőssége volt a csapatnak, az most nem működik jól.– Sok gólt kapunk! A védekezésben kell fejlődnünk, mert akkor ebből könnyű találatokat tudunk szerezni. Támadásban nem szabad labdákat ajándékozni az ellenfélnek, egy jó csapat ezt ki tudja használni, és ebbe a kategóriába tartozik a Nantes is. Fontos, hogy a védelemben bízzanak egymásban a játékosok. Bízzunk abban, hogy jól védekezik a mellettem lévő társ, nem kell segíteni egymásnak. Csak így tudunk előrelépni. Támadásban pontosan kell játszani, és tudni, hogy kinek mit kell csinálnia, mi a dolga.A HBC Nantes 30–26-ra nyert Franciaországban a MOL- PICK Szeged ellen. Azóta több meglepő vereséget is elszenvedtek a gallok.– Nem szabad most azzal foglalkozni, hogy mi van velük, csak magunkra kell figyelni, javítani a hibákat, előretekinteni. Az biztos, hogy jól kezdték a szezont, minket is elkaptak. Nem vagyunk egyszerű helyzetben, nemcsak a szurkolóknak, hanem nekünk is fájtak a vereségek. Nagyon bízom benne, hogy a Nantes ellen is mellettünk lesznek, segítenek, és szurkolnak a csapatuknak.