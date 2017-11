Sorozatban harmadszor kaptak ki itthon: MOL-PICK Szeged-HBC Nantes 30-33

Bánhidi Bence, a MOL-PICK Szeged beállója egy jótékonysági felhívást intézett a szurkolók felé:

a Reménysugár Alapítvány részére a Löwen elleni BL-meccsen kez- dődött az akció. A Nantes ellen is folytatódik a gyűjtés: aki szeretne hozzájárulni ehhez, az ma megteheti, és így lesz ez majd a Balatonfüred és a Barcelona ellen is.

A szegedi vezetőedző, Juan Carlos Pastor szerint a védekezésben kell nagyot fejlődnie csapatának. Fotó: MTI

Férfi kézilabda, VELUX EHF Bajnokok Ligája, 7. forduló. Szeged, újszegedi sportcsarnok, 3200 néző. Vezette: Pandzics, Mosorinski (szerbek).Sierra - Sostaric 3, Balogh 6/3, Skube 1, Bánhidi 3, Gorbok 2, Källman 4.Sego (kapus), T. Petrus 1, Sigurmannsson 4/4, Buntic 1, Blazevic, Bodó 2, Zsitnyikov 3, Pedro, Zubai.Juan Carlos Pastor.Dumoulin - Balaguer 2/2, Gurbindo 6, S. Buric 4, Feliho, Faluvégi 6, Klein 1.Siffert (kapus), Claire 3, Tournat 4, Pechmalbec 2, K. Lazarov 3, Saurina 1, Lagarde 1.Thierry Anti.10/7, ill. 2/2.-, ill. 4 perc.NYILATKOZATOK- Ahogy az elmúlt meccseken is, ma sem működött a védekezésünk. Emiatt nem tudtunk egyszerű gólokat lőni, nem vezettünk, ami régebben sikerült. Nincs teljesítmény a védekezésben, így mindig felállt fal ellen támadnunk. Vezet az ellenfél, így idegesebben támadunk, és amikor visszajövünk a meccsbe, rengeteg hibát elkövetünk. Nincs más, mint dolgozni tovább, és jobbnak lennünk. A legnagyobb gond, hogy nem jó a védekezésünk. Régebben harmincöt lövés jött a kapunkra hatvan perc alatt, mostanában legalább ötven. Legjobban az fáj, hogy itthon nem tudunk nyerni. Régebben az volt az erősségünk, hogy 24-25 gólt kaptunk és jó csapatokat is megvertünk. Támadásban idegesen és nyomás alatt játszunk, nem döntünk jól, ebből kapunk sok gólt. Nagyon jól játszott a Nantes, passzívig kézilabdáztak, góllal lezárva a támadásokat. Úgy gondolom, hogy sokszor jól védekezünk, de passzív szituációk után távoli lövésekből kapjuk a gólt, vagy a szélsők kis szögből lőnek, bár ilyen ma nem volt. Sokkal több labdát blokkoltunk és szereztünk tavaly, ilyen volt ma is, de kevésszer.- Nagyon nehéz egy ilyen mérkőzés, mérkőzések után mit mondani. Csalódott vagyok, nem erre készültünk. Motiváltak voltunk, küzdöttünk, hajtottunk, de a BL-ben precízebbnek kell lenni. Sokszor a koncentráció odaveszett a védekezésben. Sok olyan gólt kaptunk, ami az utolsó utáni pillanatban esett, ez mindig demoralizáló. Nem bizonytalanodunk el, ha 3-4 góllal vezet az ellenfél, szeretnénk itthon bizonyítani. Nem tudom mi a probléma, azon vagyunk, hogy a következő meccsre összerakjuk a játékunkat, leginkább a védekezésünket.- Büszke vagyok a csapatomra. Nem értem, hogy a bajnokságban miért kaptunk ki többször, ha egy Szeged ellen így tudunk játszani. Remélem, hogy át tudjuk menteni a formában a hazai pontvadászatra is. Az első félidőben meglepődtem, hogy vezetni tudtunk, mert jó csapat ellen, fantasztikus csarnokban játszottunk, de örülök, hogy ezt megtartottuk. Az elmúlt három napban jó dolgunk volt Szegeden, köszönjük a kiváló szervezést.- Félve jöttem Szegedre, mert komoly tapasztalatom van abból, hogyan kell itt kikapni. Hasonló szisztémában játszottunk Csurgón is, csak itt pontosabb játékosok vannak. A bajnokságban nehezen találjuk önmagunkat, a BL-ben a nagycsapatok között jobban megy a játék nekünk. Tovább kell vinnünk a pozitívumokat, hogy a bajnokságban is eredményesek legyünk. A franciák egyszerűen gondolkodnak, adnak nekem egy feladatot, ha jól játszok, akkor megdicsérnek. Egyelőre jól megy, boldog vagyok itt.Gödörben a MOL-PICK Szeged. Sorozatban harmadik vereségét szenvedte el a Tisza-parti gárda az újszegedi sportcsarnokban. A bajnokságban a Veszprém, a BL az előző héten a Löwen, ma a Nantes távozik innen két ponttal. A pálya közepén összeborul a csapat, Jonas Källman szól néhány szót a társakhoz.VÉGESego véd még egy átlövést, Sostaric a szélről, 29-32. Buric, 29-33. Időn túli hetessel ér véget a meccs, Balogh belövi, 30-33.Zsitnyikov ellépi, érvénytelen a gólja.Balaguer hétméteresből, 28-32.időt kér a Nantes. Claire a kapufára. Balogh rendezetlen védelem ellen, 28-31.Claire, majd Zsitnyikov, 27-31.Balogh újra hetesből, 26-30.Buntic passzolhatna Sostaricnak, inkább lő, de erőtlen. Dumoulin véd, Pechmalbec indul, 25-30.Lagarde lövése Petrusról pattan ki. Elveszik a labdát a Nantes-tól a játékvezetők. Zsitnyikov ugrik fel lőni, fölé.Zubai harcol ki büntetőt. Balogh jön lőni, bent, 25-29.Buric beállóból, 24-29. Időt kér a MOL-PICK Szeged.Pechmalbec, 24-28. Sigurmannsson hetese a keresztlécről csúszik ki.Källman fekszik a földön egy ütközés után védekezésben, 15 másodpercben telik, mire észreveszik a játékvezetők... Ápolni kell a svédet a pályán, így a következő három szegedi támadásból kimarad. Érkezik a helyére Zubai Szabolcs. Lagarde óriási kapufát dob. Mi jövünk! Sostaric a szélről, véd Dumoulin.Lagarde talpról, 23-27. Sostaric, 24-27.Skube a hosszúba, 23-26.Lazarov lövését üti be Sego, 22-26.Bánhidi óriásit harcol a falban, újabb büntető a jutalma. Siffert és Sigurmannsson néz farkasszemet, utóbbi nyer, 22-25.jól működnek a megállító faultok, de Lazarov csak belövi, 21-25.Tournat, 20-24. Bánhidi parádésan Feliho mellett, 21-24.Claire ziccerben, Sego kiüti! Bánhidi szabálytalanul fordul be a sporik szerint.vége! Sego elkapta a fonalat! Petrus, 20-23.Pedro hatalmas ziccerben, Dumoulin kiüti. Szabálytalan zárás, jöhet a Szeged. Skube a pályán, nyílik a fal előtte, kapufára pattintja. Sego!Bánhidi kap nagy labdát Zsitnyikovtól, de nem tudja megfogni. Claire rohan végig, kíméletlen, 19-22. Bodó lövése nem sül, Faluvégié sajnos igen, 19-23. Időt kér Juan Carlos Pastor.a vendégek vezetőedzője, Thierry Anti kap sárga lapot. Faluvégi lőhet tisztán, mellé.Bánhidi újabb hetest harcol ki, Sigurmannsson bepattintja, 19-21.Bodó veszti el a labdát, Faluvégi kihasználja a hibát, cunder, 18-21.Balaguer hétméteresből, 17-19. Bánhidi fordul be, 18-19. Faluvégi válaszol azonnal, 18-20.Buntic talpról, Dumoulin kirúgja. Sego Balaguer ziccerét kiüti, a kipattanó Buricé, Sego ezt is fogja. Kallman indul, 17-18. Bravó!Gurbindo kap zárást, 16-18.Buntic tör be, 16-17.a franciák kezdték a második félidőt. Klein a szélről, dupla kapufa.FÉLIDŐBuntic Dumoulin kezei közé, Bánhidi fölé a kipattanót.Bodó védekezik jól, majd Sego véd! Pedro rontja el a szép pillanatokat, véd Dumoulin.újabb hetes, ismét Sigurmannsson áll oda. Belövi, 14-17. Lazarov lövését fogja Sego, a lerohanásból Källman, 15-17,Saurina, majd Källman, 13-16. Kiril Lazarov a szaggatottról, 13-17.Zsitnyikov zár Bodónak, óriási gól kilenc méterről, 12-15.időt kér a vendégek edzője, Thierry Anti. Faluvégit blokkolja passzívnál Blazevic, majd Petrus is, végül Sego-védéssel zárul a támadásuk.Klein Zsitniykovval a nyakán fut be a szélről, bevágja a léc alá, 11-15. Rossz passz Bodónak, jöhetnek a franciák.Zsitnyikov ziccerben, csak beleérni tud Dumoulin, 11-14.Faluvégi átlövésből, 10-14.Claire adja el a labdát, jól rendeződnek vissza a vendégek. Buntic harcol ki büntetőt. Balogh érkezik lőni, kapufa.Zsitnyikov ad nagy labdát a befutó Källmannak, 10-13.Bodó lövése bepattan a kapusról, 9-12. Faluvégi zavarja ki a pókokat a balfelsőból, 9-13.Zsitnyikov beáll, góllal nyit, 8-11. Tournat válaszol, 8-12.Sego, majd Dumoulin véd. Gurbindo lövése a kapufáról pattan be, 7-11.Bodó fölé, de megtámasztották a kezét. Szabaddobás, Dumoulin véd.Balogh védővel a nyakán a hosszú alsóba, 7-9. Tournat marad üresen beállóban, 7-10.Tournat beállóból, 6-9. Időt kér Pastor, az időkérés után érkezik a hazai kapuba Marin Sego.Bánhidi elveszett labdát szed össze, hétméterest harcol ki. Sigurmannsson Dumoulin kezére lövi a labdát.Balogh lövését kiüti Dumoulin, Faluvégi végig viszi a támadást, 6-8.Balogh húzza le a szélre Sostaricnak, aki nem hibázik, 6-6. Gurbindo tarthatatlan eddig, 6-7.Blazevic jön a pályára, és kap rögtön sárga lapot az első alkalommal. Gurbindo, 5-6.Buric rántja le Bánhidit, gól, 5-5. Két percet kap a szlovén játékos.Claire lövése megpattan, Sierra a másik oldalra ment, 4-5.Bánhidi harcol ki hétméterest. Sigurmannsson belövi, 4-4.Gurbindo rendezetlen fal ellen, 3-3. Balogh elejti a labdát, Buric lerohanás után, 3-4.rossz labda a befutó Balaguernek, jöhet a Szeged. Gorbok belemegy, nem mindenki látta így. Sostaric labdát szerez. Källman a kapufára lövi lerohanásból..Gurbindo bevágja, majd Dumoulin véd, 3-2. Balaguer a kapufára a szélről.a Nantes magyarja, Faluvégi kap sárga lapot. Balogh okosan, 3-1.Gorbok erőből megoldja, 2-1. Sierra véd!jó hangulatban Gorbok góljával indul a találkozó, 1-0. Buric egyenlít azonnal, 1-1.telt ház, 3200 néző előtt a Szeged kezdheti a meccset.elhangzott az EHF himnusza, kezdődhet a mérkőzés. Hajrá Szeged!érkezik a pályára a szegedi együttes, amelyet az új csapatkapitány, Jonas Källman vezet fel.a héten lemondott a MOL-PICK Szeged csapatkapitányi posztjáról Zubai Szabolcs, akit nagyon szeretnek a szurkolók. Ezt jelezve egy hatalmas 17-es molinót függesztett ki a B-közép.a csapatok már az öltözőben. Fontos mérkőzés vár most majd mindkettőre, egyik sincs igazán jó formában.a Nantes-nak is vannak sérültjei. Olivier Nyokas hetekkel ezelőtt sérült meg, az ő helyére igazolt is a francia klub, a 36 éves Guillaume Saurina lesz a csere balátlövő valószínűleg. Julian Emonet a csapat pénteki, szegedi edzésén szenvedett bokasérülést, így csak a lelátón lesz ott ma.ismét ott van a szegedi BL-meccskeretben Zubai Szabolcs és Pedro Rodríguez. A kimaradók Fekete Bálint és Matej Gaber, utóbbira mandulagyulladás miatt nem számíthat Juan Carlos Pastor vezetőedző.üdvözöljük az olvasóinkat az újszegedi sportcsarnokból. A szegedi és a nantes-i játékosok is már melegítenek a pályán– Az életünkért játszunk – válaszolt a péntek délelőtti edzés előtt arra a kérdésre Juan Carlos Pastor vezetőedző, hogy mit vár a meccstől. A MOL-PICK Szeged ma 17.30- kor a férfi kézilabda Bajnokok Ligájában a francia Nantes együttesét fogadja az újszegedi sportcsarnokban. Hihetetlen fontos találkozó vár a magyar együttesre, hiszen a Veszprémtől és a Löwentől elszenvedett vereség miatt csalódott a szegedi szurkolótábor.– A legfontosabb, hogy csapatként játsszunk, ez a mi erősségünk. Az elmúlt meccseken túl sok volt az egyénieskedés, ez pedig nem a mi játékunk. Nekünk olyan a keretünk, amelyből mindenki szerepet kap, játszik. Van, aki többet, van, aki kevesebbet, de csapat vagyunk.Éppen ezt hiányolta a szegedi közönség is, a német bajnok, a Rhein-Neckar Löwen elleni BL-összecsapáson pedig hangosan zengte a csarnok, hogy „Hol a csapatunk?".– Meccs közben kérdeztem is Marko Krivokapicstól, hogy mit mondanak a szurkolók. Teljes mértékben egyetértettem velük, mert sajnos nem volt esélyünk a Löwen ellen. Nekünk kell előrelépni, visszatalálni arra útra, amelyet képviseltünk. Számomra az mindenképpen pozitívum, hogy a PICK-szimpatizánsok is saját csapatuknak tekintenek bennünket, ez nagy dolog, mert tudják, hogy képesek vagyunk a jó játékra.

Az elmúlt időszakban rengeteg gólt kap a PICK. Ez az elmúlt idényben nem volt jellemző rá. Ami az erőssége volt a csapatnak, az most nem működik jól.– Sok gólt kapunk! A védekezésben kell fejlődnünk, mert akkor ebből könnyű találatokat tudunk szerezni. Támadásban nem szabad labdákat ajándékozni az ellenfélnek, egy jó csapat ezt ki tudja használni, és ebbe a kategóriába tartozik a Nantes is. Fontos, hogy a védelemben bízzanak egymásban a játékosok. Bízzunk abban, hogy jól védekezik a mellettem lévő társ, nem kell segíteni egymásnak. Csak így tudunk előrelépni. Támadásban pontosan kell játszani, és tudni, hogy kinek mit kell csinálnia, mi a dolga.A HBC Nantes 30–26-ra nyert Franciaországban a MOL- PICK Szeged ellen. Azóta több meglepő vereséget is elszenvedtek a gallok.– Nem szabad most azzal foglalkozni, hogy mi van velük, csak magunkra kell figyelni, javítani a hibákat, előretekinteni. Az biztos, hogy jól kezdték a szezont, minket is elkaptak. Nem vagyunk egyszerű helyzetben, nemcsak a szurkolóknak, hanem nekünk is fájtak a vereségek. Nagyon bízom benne, hogy a Nantes ellen is mellettünk lesznek, segítenek, és szurkolnak a csapatuknak.