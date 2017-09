Sorsoltak a magyar kupában - Csongrádra jön a Debrecen

A Magyar Labdarúgó Szövetség a klubok képviselőinek jelenlétében elkészítette a magyar kupa 6. fordulójának párosítását. A küzdelmek a nyár eleje óta zajlanak, eddig a megyei selejtezőket rendezték. Csongrád megyéből nyolc együttes vesz részt az immár országos küzdelmekben: az NB II-es Szeged 2011-Grosics Akadémia, valamint az NB III- as SZEOL SC, HFC, Mórahalom és Makó alanyi jogon van ott a legjobb 128 között, míg az Ásotthalom, a Csongrád és az Algyő a megyei küzdelmekből jutott el idáig. A találkozókat várhatóan jövő szerdán 15 órától rendezik, a továbbjutás egy mérkőzésen dől el.



Ásotthalom–HFC

Bár az ország bármely részéről kaphattak volna riválist, az Ásotthalom és a Hódmezővásárhelyi FC mégis összekerült egymással. Előbbi együttes a megyei I. osztályban szerepel, eddigi három mérkőzésükből kettőt meghnyertek, hat ponttal a hetedik helyen állnak – érdekesség, hogy éppen a HFC II. mögött, akiket bő egy hete 2–0-ra vertek idegenben. A vásárhelyi első csapat, az NB III-as HFC öt meccsen elért három döntetlennel az utolsó a Közép csoportban.



Szekszárd–Szeged 2011

A másodosztályú Szeged 2011 az NB III Közép csoportjában negyedik helyen álló Szekszárdhoz utazik majd körülbelül 267 kilométert. A Tolna megyei együttes legutóbbi két meccsét Csongrád megyei riválissal játszotta: a Makó ellen gól nélküli döntetlent értel el, Mórahalmon 2–0-ra győztek szombaton.



Edelény–SZEOL SC

Parádés formában van a SZEOL SC, amely az NB III-at öt győzelemmel kezdte, és vezeti a Közép csoportot. A kupában a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei I. osztály tavalyi bronzérmesét, az Edelényt kapta Siha Zsolt együttese, amelyre 366 kilométeres út vár az idegenbeli összecsapás előtt.



Mórahalom–Budaörs

A Mórahalom a Budaörsöt kapta ellenfélül, amely a húszcsapatos NB II 16. helyén áll. A leginkább Sabján Mátéra lesz érdemes figyelni: a támadó nyolc meccsen szerzett nyolc találatával vezeti a másodosztály góllövőlistáját, de a 10- szeres válogatott Czvitkovics Péter is ott van a keretben.



Csongrád–Debrecen

A megyei I. osztályú Csongrád- Kunság Aszfalt kapta a leg- erősebb riválist, a hétszeres magyar bajnok és hatszoros kupagyőztes Debreceni VSC-t. A Loki legutóbb 2013-ban nyerte meg a sorozatot, míg az élvonal jelenlegi szezonjában legutóbbi három meccsén kilenc pontot és tíz gólt szerzett, így ötödik.



Füzesgyarmat–Makó

A Makó nem utazik messzire, a Békés megyei Füzesgyarmat otthonában kell kiharcolniuk a továbbjutást. Mindkét gárda NB III-as újonc, ám míg a makóiak a Közép csoportban szerepelnek, a Füzesgyarmat a Keletiben játszik. A keretükben a Békés megyei labdarúgók mellett féltucat román légiós is szerepel.



Törtel–Algyő

Bár a megyeegyes Algyő megyekettes riválist kapott, nem lesz könnyű dolga Törtelen. A szezonbeli négy bajnokiján 28–0-s gólkülönbséget produkáló gárda edzője a szegedi születésű, NB I-es tapasztalattal rendelkező Véber György, egyik játékosa pedig a Szeged 2011-ben is szereplő Ulvicki Mihály.