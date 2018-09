Speciális verseny: a Kis-dunán rendezik az evezős ob-t

A helyszínt illetően rendhagyónak számít a sportág 119. országos bajnoksága, tekintve, hogy Csepelen nincs hivatalos versenypálya. Pető Tibor, a magyar szövetség elnöke – a sportág kétszeres világbajnoka – elárulta: miután a megszokott helyszínek, Velence és Szeged a pályákon zajló átalakítási munkálatok miatt kiestek, alternatív lehetőségként még a külföldi rendezés lehetősége is felmerült.



A Duna csepeli szakaszán az evezősök számára nem megfelelő a vízfelület a versenyzéshez, nincs meg a szükséges két kilométeres egyenes szakasz – a rajt után kis ívet kell menniük –, de a szokásos hat hajó sem fér el egymás mellett, így négyhajós futamokat rendeznek. Pedig a helyszín a sportág és a kajak-kenusok egyik hazai fő bázisának számít, amelyre már évek, még inkább évtizedek óta megálmodták a versenypályát, amely Budapest olimpiai pályázatában is szerepelt volna.



– Bár felnőtt országos bajnokság lesz, amelyen főleg ifjúsági korú sportolókkal indulunk, de a serdülők is kapnak lehetőséget a közel kétezer méteres távon a versenyzésre – nyilatkozta Dani Zsolt, az NKM Szeged vezetőedzője.



– A 12 fős felnőttkeret mellett 13 serdülő indul majd a Kis-Duna keskeny szakaszán, amelyen egy futamban egyszerre négy hajó versenyezhet. Így ha egy kicsit szerencsétlen a sorsolás, akár olyanok is kieshetnek, akiknek dobogós helyezésre is van esélyük. Speciális viadal lesz, ez idén így alakult. Tisztes helytállásban bízom, mivel főleg az ifik indulnak. Jó felkészülési esemény lesz, és a klub szempontjából pontszerzési lehetőség.



A Csongrádi Vízügy SE ötfős csapattal vesz részt a viadalon.



– Tapasztalatszerzésre jó lesz, és egy számban, könnyűsúlyú egypárban akár a hat közé jutásra is van esélye a versenyzőnknek – mondta Petrity Rudolf, a csongrádiak szakmai vezetője.



Az ob mindhárom napján kilenc órakor kezdődnek a futamok, míg a döntőkre délután kerül sor. A rajt a Kvassay hídnál, a cél a Gubacsi hídnál lesz.