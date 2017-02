Sportkoalíció alakult

Sportkoalíció. Még csak kóstolgatjuk a civil társaság nevét, amely tegnap a Csongrád Megyei Kormányhivatal szegedi épületében hivatalos sajtótájékoztatót tartott, de a saját terveik szerint bőven hallunk még róluk. Az ötlet tavaly ősszel pattant ki közszereplők, egykori sportolók (Bartók Csaba, Halkó Pál, dr. Sulyok Róbert, dr. Csonka Csaba, dr. Letoha Tamás, Balla Attila) fejéből, amely most formát öltött, nevet kapott és bemutatkozott.



Hogy a tettek mezején hogyan fér meg egymás mellett a sport és az inkább a politikában ismert koalíció szó, az majd kiderül, a tervek elsőre jónak tűnnek. A társaság elnöke, Balla Attila – egykor atletizált, sprinter és távolugró volt Békéscsabán, majd a Vasasban, és már közel két évtizede Szegeden él a kommunikációs szakember – legalábbis impozáns lehetőségekről beszélt, amelyet a nem politikai vagy közéleti, hanem sportszakmai szerveződés szeretne megvalósítani. A működési terület Szeged lenne, a szakmai ötletek pedig többek között az utánpótlás toborzási módszereiről, mentorprogramokról, sportszakmai konferenciákról, közös városi szurkolói bérletekről vagy az egészségeséletmód-bemutatókról, esetleg új finanszírozási koncepcióról és szolgáltató típusú rendszerről szóltak.



A cél, az alapötlet tehát jó, ám a Sportkoalíciónak a partnerségről, a közösségről kellene szólnia (ezt hangsúlyozta például Juhász Tünde kormánymegbízott és Szabó László, a Magyar Paralimpiai Szövetség elnöke is), viszont ebből a kapcsolatrendszerből Petrovics Kálmán sportvezető felszólalása szerint hiányzott a város véleménye mint a legfontosabb és megszólított partner, amely a város sportéletét irányítja.



– Elküldtük a meghívókat, sajnálom, hogy nem jött el senki a város képviseletében – mondta Balla Attila. – Ahogy más civil szervezetek, mi is kormányzati forrásokból, illetve bizonyos elemekben gazdasági szereplőktől kapott segítséggel valósítjuk meg a terveinket. Sok hiányérzetem van a szegedi sporttal, a párbeszéddel, a finanszírozással kapcsolatban, ezt mint szülő, egykori sportoló és szakember is tapasztalom, ezért próbálunk elindítani egy folyamatot.