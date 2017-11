Sportlegendák: Rábay László csapatember volt

Laci bácsi. Így szólította és nevezte mindenki, amikor vele beszélt, vagy megérkezett a Felső Tisza-parti stadionba, azaz a SZEOL-pályára. Barátságosan volt mindenkihez egy-egy kedves szava, mondata, a véleményére pedig sokan adtak.



Tizenegy évvel ezelőtt, 78 esztendősen hunyt el az egykori szegedi NB I-es labdarúgó, Rábay László, azaz Laci bácsi. Budapestről katonaként került 1951-ben Szegedre. A helyi Honvéd labdarúgócsapatában rúgta a labdát, majd 1954-től a Szegedi Haladásban játszott. Három idényt húzott le itt, aztán következett a SZEAC. 1961-ben átigazolt az SZVSE-be, itt fejezte be az aktív labdarúgást 35 évesen. Az NB I-ben 108-szor (termése 9 gól), az NB II-ben további 42-szer szerepelt a nagyszerű humorú, kitűnő rúgótechnikával megáldott irányító középpályás. Igazi csapatember volt, önzetlenül szolgálta ki társait, de emellett gólerős is volt.



Szabadrúgásaival, tizenegyeseivel rengeteg gondot okozott a kapusoknak. Edzői pályafutását az SZVSE-ben kezdte, majd 1964-ben visszatért a Felső Tisza-parti stadionba, ahol a SZEAC irányítását vette át, majd 1969-ben az élvonalbeli SZEOL AK trénere lett. Később kisebb csapatoknál is megfordult, de a szíve a haláláig mindig a kék-feketékért dobogott.



Lapunk is elismerte egykor Rábay László edzői munkásságát: 1972-ben az év sportolója díjátadón az edzők között Bundzsák Dezső mögött második helyen végzett.