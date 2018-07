Sportoltak, közben fesztiváloztak: a 11. IDBF klub legénység sárkányhajó-világbajnokság nem várt magyar sikereket hozott

Véget ért a nagy buli, befejeződött a 11. IDBF klub legénység sárkányhajó-világbajnokság, amelyen nemcsak bulizott a több mint hatezer versenyző, hanem kőkeményen hajtotta a hajókat is.Nem kímélték magukat a magyar egységek sem a kishajós, illetve a standard kategóriákban: a 15 hazai klubból hat szerzett érmet, a legtöbbet a váci Dunai Sárkányok (a mérlegük: négy arany-, két ezüst- és egy bronzérem), majd a szarvasi Körös Dragon (két arany és négy bronz), a dunaújvárosi Dragon Steel SE (egy arany, egy ezüst, két bronz), a székesfehérvári Dragon Aqua SE (egy arany, két ezüst), a győri Rába Dragon Boat Club (egy ezüst és egy bronz), valamint az Óbudai Sárkányok (egy bronz) következett – így alakult ki az összesen 23 dobogós hely, benne 8 elsőség.Járosi Péter, a Nemzetközi Sárkányhajó Szövetség (IDBF) egyik alelnöke, a sportág hazai szövetségének elnöke, egyben a Nemzeti Versenysport Szövetség (NVESZ) alelnöke a verseny alatt végig követte az eseményeket, szervezett, rendezett, irányított.– A versenyzők szeretik Magyarországot, szeretik Szegedet és a Maty-ért – mondta Járosi. – A 28 országból érkezett 140 klub 6200 fős sportolói létszáma döbbenetes szám, minden idők legnagyobbja a sportágban. Nagy örömömre túlteljesítettük a terveket, ennyi érmet nem vártunk a magyar hajóktól. A váci Dunai Sárkányok a hazai mezőnyben első lett, de a magyar szövetség által alapított és először átadott nemzetközi értékelésben pedig a harmadik helyezettnek járó trófeát vehette át. Azt is a mi kezdeményezésünkre értük el, hogy legyen a világbajnokságon egyetemi kategória, amelyben négy hazai felsőfokú oktatási intézmény rajtolt, és a BME végig az ötödik helyeken végzett. Ez azért nagy szó, mert például Kanadában a sárkányhajózás kötelezően szerepel a tanrendben... A 15 nevező hazai klub közül az a hat, amely dobogóra állhatott, minden korosztályban szerzett érmet. Volt 28 doppingvizsgálat is, a professzionalizmus pedig ott mutatkozott meg, amikor a nyolc döntős hajó ezredmásodperces különbséggel ért a célba. A sárkányhajózás most ért el oda, hogy összetartja a benne versenyzőket, mellette pedig a fesztiválhangulat közepette a kőkemény versenysportarcát mutatta az emberek felé.Jövőre a nemzetek világbajnoksága következik Pattayában (Thaiföld), majd a klub legénység vb 2020-ban Franciaországba költözik.