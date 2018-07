Sporttal lesznek tele a Körös-toroki napok

A sportok között bőven találunk érdekességeket. Pénteken 17 órától bemutatkozik a Csongrádi Nippon Zengo Szabadidő Sport Egyesület, szombaton 9-kor pedig elindul a lábtengóbajnokság és a dél-alföldi strandröplabda-bajnokság Gregus István közreműködésével. 10 órától lesz országos strandbirkózó-bajnokság is, ebben a Dr. Papp László Birkózó Egyesület segít a szervezőknek. 15 órakor kezdődik a II. KTN Rugbeach Kupa a Szentesi 91-esek Rögbi Klub szervezésében. Vasárnap szintén 9-től folytatják, és be is fejezik a dél-alföldi strandröplabda-bajnokságot. A versenyekre nevezni a helyszínen lehet a kezdés előtt.