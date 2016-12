Sportviccek szilveszterre

Kiütés A bokszmeccsen kiütik a negyedik menetben az egyik félt. A bíró rászámol, mire egy idős nő kiugrik az első sorból:

– Ismerem a buszról! Nem fog felállni!

Sakk-matt Két sakkozó beszélget:

– Milyen bábut kérsz? Szép fényeset? Vagy adjak inkább mattot? Hogyan készüljünk fel a síszezonra? – Áztasd be a kesztyűdet, és tartsd a fagyasztóban minden használat előtt!

– Ha szemüveges vagy, kend be a lencséket ragasztóval!

– Keress a közelben egy jégpályát, menj végig rajta hússzor a síbakancsodban, miközben cipeled a síléceket és a sporttáskádat. Tégy úgy, mintha az autódat keresnéd, végül szórd szét az összes cuccot a jégen!

– Tegyél éles kis kavicsokat a cipődbe, mielőtt felhúzod, és a réseken nyomj bele még egy kis zúzott jeget. Ebben járj!

– Töltsd meg a turmixgéped jéggel, de ne rakd rá a tetőt! Kapcsold be, és hagyd, hogy a jégdarabok beterítsenek. Addig hagyd az arcodon, míg el nem olvad!

– Vegyél fel annyi ruhát, amennyit csak bírsz. Aztán gyorsan kezdj mindent ledobálni magadról, mintha sürgősen WC-re kellene menned! Esernyőlopás Petike új esernyőt vesz, és fél, hogy ellopják. Ezért egy cédulát tesz rá a ruhatárban:

„Ez az esernyő a középsúlyú ökölvívóbajnoké, aki három perc múlva visszajön."

Mikor indul haza, az esernyő helyén csak egy cédulát talál, amin ez áll:

„Az esernyőt a hosszútávfutó bajnok vitte el, aki soha nem jön vissza..." Egész nap? Esküvői szertartás. A menyasszony már ott áll az oltár előtt, a násznép is felsorakozott, amikor befut a vőlegény, egy focilabdával a hóna alatt.

– Te meg mit akarsz azzal a labdával? – kérdi döbbenten a menyasszony.

– Csak nem azt mondod, hogy ez egész nap el fog tartani? Ha szakad a gumi... Két barát elhatározza, hogy kipróbálnak valamilyen extrém sportot.

– Mit szólnál a bungee jumpinghoz? – kérdi az egyik.

– Az szóba se jöhet! Azért születtem meg, mert elszakadt a gumi, nem akarok ugyanezen okból meghalni! – feleli a másik.

Meccs vagy temetés? – Hát ez mindennek a teteje! Nekem azt mondod, hogy a nagybátyád temetésére mész, és most itt látlak

a focimeccsen! – dorgálja a tanár a diákot.

– Várja csak ki a végét, tanár úr! A nagybátyám a bíró! Három Kör előny Nico Rosberg és Lewis Hamilton együtt mennek szafarizni. Éjjel Hamilton fura hangokat hall, kinéz az ablakon, és látja, hogy Rosberget egy oroszlán üldözi, kiabál is neki:

– Fuss, Nico!

Mire Rosberg:

– Ne aggódj, Lewis, már van három kör előnyöm. Lázas sportoló A sportolót beviszik a kórházba. A nővér kiveszi a lázmérőt, és odaadja az orvosnak.

– Mennyi a lázam, doki?

– 39,9 fok.

– Az sok?

– Nagyon.

– És mennyi a világcsúcs?